A Chengdu il ranking non conta: 5 incroci da non perdere

Chengdu propone cinque partite interessanti nella giornata di giovedì 24 settembre: analisi dei match, precedenti e pronostici delle gare di domani.

Il cemento cinese, si sa, non fa sconti a nessuno, tanto è vero che l’Atp di Chengdu, archiviata la lunga fase delle qualificazioni, propone sin da subito una giornata ricca di incroci da seguire tra giocatori esperti, giovani in crescita e tennisti arrivati dalle qualificazioni. Miomir Kecmanovic affronterà Nikoloz Basilashvili in una sfida nella quale il serbo può contare, più che su qualunque altra cosa, su una maggiore continuità nel circuito maggiore. A differenza sua, però, Basilashvili ha già giocato due partite a Chengdu, superando prima Hanlei Lu e poi Federico Cinà senza perdere un set, e arriva quindi al confronto con ritmo e fiducia, elemento da non sottovalutare. Il precedente ufficiale tra i due risale ai quarti di finale di Monaco del 2022, quando fu il serbo a imporsi in due set. Basilashvili ha il vantaggio di essere già rodato dalle qualificazioni, ma Kecmanovic resta favorito per la maggiore esperienza e per la capacità di gestire scambi prolungati sul cemento.

Moise Kouame arriva all’appuntamento con Alexandre Muller dopo una stagione nella quale ha già raccolto risultati importanti per un giocatore della sua età, come il fatto di aver centrato il terzo turno del Roland Garros sebbene quello fosse il suo debutto in uno Slam. Muller ha dovuto invece superare le qualificazioni per entrare nel main draw, per cui ha già preso confidenza con le condizioni del torneo. Non risultano precedenti tra i due, quindi la maggiore esperienza di Muller a questo livello fa pendere l’ago della bilancia dalla sua parte. Fermo restando, in ogni caso, che il talento e la capacità di accelerare del suo avversario possono comunque rendere la sfida meno semplice del previsto.

Juncheng Shang ritrova Adrian Mannarino sul cemento di casa in una sfida che mette di fronte due mancini e due giocatori capaci di cambiare ritmo attraverso variazioni e traiettorie non convenzionali. Shang ha già lasciato il segno a Chengdu in passato, conquistando nel 2024 il primo titolo Atp della carriera proprio davanti al pubblico cinese, ed è rientrato nel torneo con una wild card. Mannarino porta invece un bagaglio di esperienza nettamente superiore, ma la superficie e le condizioni di gioco rappresentano un contesto nel quale Shang può esprimere il proprio tennis con maggiore naturalezza. Il cinese parte quindi con diversi elementi a favore.

Atp Chengdu, i pronostici del primo turno

Martin Damm e Shintaro Mochizuki si ritrovano a Chengdu dopo essersi già affrontati nelle qualificazioni dello US Open 2024, in un match vinto dal giapponese. Il precedente è particolarmente interessante perché arrivò sul cemento e si concluse al terzo set, confermando quanto il confronto possa essere equilibrato. Quanto ad oggi, il giapponese ha già due partite nelle gambe, mentre Damm può contare su una maggiore freschezza. Il precedente e il ritmo accumulato da Mochizuki rendono il match aperto, ma la maggiore incisività di Damm sul cemento porta a scegliere lo statunitense.

Lloyd Harris arriva al primo turno dopo aver superato entrambe le sfide delle qualificazioni senza perdere un set. Dall’altra parte c’è Aleksandar Kovacevic, che non gioca una partita ufficiale dagli US Open e aveva comunque lasciato buone indicazioni durante la precedente trasferta americana, raggiungendo i quarti a Winston-Salem. Non ci sono precedenti tra i due e il confronto presenta quindi un elemento particolare. La nostra scelta ricade su Harris, soprattutto per la continuità garantita dalle qualificazioni e per il momento positivo vissuto a Chengdu.

Kecmanovic in Kecmanovic-Basilashvili

Kouame in Kouame-Muller

Shang in Shang-Mannarino

Damm in Damm-Mochizuki

Harris in Harris-Kovacevic