Genova è azzurra: quattro incroci da non perdere in terra ligure

In programma al Challenger 2 di Genova quattro sfide all’insegna dell’azzurro: analisi dei match e pronostici delle partite di giovedì 24.

Il Challenger 2 di Genova entra nella fase clou degli ottavi di finale con una giornata che mette di fronte giocatori con percorsi e caratteristiche differenti. In gara c’è, per cominciare, Raul Brancaccio, che parte con i favori del pronostico contro Mika Petkovic.

L’italiano ha già superato il primo turno a Genova battendo Francesco Romano in due set e arriva quindi all’appuntamento con una partita già nelle gambe, oltre che, ovviamente, con il sostegno del pubblico che accorrerà in terra ligure. Petkovic, invece, è un avversario giovane e con meno esperienza a questo livello, motivo per il quale la nostra scelta ricade su Brancaccio.

Tom Gentzsch affronta Carlo Alberto Caniato in un confronto nel quale il tedesco parte davanti. Gentzsch è anche la seconda testa di serie del torneo e ha un percorso stagionale più consistente a livello Challenger, mentre Caniato è entrato in tabellone grazie a uno special exempt, senza giocare, dunque, le qualificazioni. Anche in questo caso, l’ago della bilancia pende dalla parte del giocatore più esperto, vale a dire Gentzsch.

Challenger Genova, i pronostici degli ottavi

Jay Clarke, testa di serie numero 8, affronta Gianluca La Vela, wild card del torneo. Non ci sono precedenti tra i due e il confronto rappresenta un’occasione importante per entrambi. Clarke ha però maggiore esperienza nel circuito Challenger e arriva all’appuntamento con un ruolo di favorito, ed è per questo motivo che ci sentiamo di dare maggiore fiducia al tennista britannico.

Fabio Forti, infine, entrato in tabellone come alternate, sfida Juan Manuel Mano, proveniente dalle qualificazioni. Anche in questo caso non ci sono precedenti da cui partire e il match può quindi essere letto soprattutto sulla base del percorso affrontato a Genova. Forti ha già superato il primo ostacolo senza giocare, mentre Mano è dovuto passare dalle qualificazioni, il che ci induce a pensare che l’azzurro sia il favorito per la vittoria.

Brancaccio in Brancaccio-Petkovic

Gentzsch in Caniato-Gentzsch

Clarke in Clarke-La Vela

Forti in Forti-Juan Mano