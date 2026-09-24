Pronostico Italia-Belgio, nuovo corso azzurro: l’imbattibilità dura da 11 anni

Italia-Belgio è una partita valida per la prima giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca venerdì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv in chiaro e streaming gratis.

Inizia dall’Olimpico di Roma l’era Mancini 2.0. La nazionale italiana, dopo il breve interregno del traghettatore Baldini (tornato subito alla guida dell’Under 21), riparte da un vecchio-nuovo ct, dal momento che l’ex allenatore di Inter e Manchester City aveva già ricoperto il ruolo di commissario tecnico dal 2018 al 2023, quinquennio caratterizzato da record e trionfi – con lui l’Italia è tornata a vincere un Europeo dopo oltre 60 anni – ma anche dalla terribile delusione per mancata qualificazione al Mondiale qatariota e dall’addio molto discusso avvenuto nel bel mezzo dell’estate 2023, con Mancini fatalmente attratto dalle sirene della federazione saudita (l’esperienza in Arabia s’è rivelata comunque disastrosa).

Il secondo matrimonio tra l’Italia e Mancini è avvenuto la scorsa estate, scelto dal nuovo presidente federale Malagò dopo aver rotto con Paolo Maldini e Leonardo, i quali avevano dirottato su Andrea Pirlo una volta incassato il no di Pep Guardiola. Decisione che comunque è stata parecchio criticata, soprattutto per come era finita con Mancini tre anni prima.

Un ct che dunque ha tanto da farsi perdonare, oltre a dover avviare un nuovo ciclo in un periodo in cui la nostra nazionale si trova di nuovo all’anno zero, costretta a ricostruire in seguito all’ennesimo Mondiale saltato. Mancini ha convocato in totale 34 giocatori ed ovviamente tra questi ci sono tanti volti nuovi, da Pessina a Kayode, passando per Ghilardi, Kouadio, Doumbia, Romano, Sebastiano Esposito, Vergara e Zoma. Gli ultimi arrivati a Coverciano sono Ricci e Ruggeri, in sostituzione degli infortunati Cristante e Dimarco.

Mancini sperimenta

L’idea è quella di effettuare più esperimenti possibili nelle quattro partite di Nations League che l’Italia disputerà da qui al 5 ottobre, contro Belgio, Turchia (due volte) e Francia, valide per il gruppo 1 di Lega A.

Il modulo di riferimento di Mancini è il 4-3-3, anche se lo stesso tecnico ha ribadito di essere aperto a qualsiasi soluzione tattica, tra cui quella di giocare con le due punte.

A Roma le certezze sono la presenza di capitan Donnarumma tra i pali e di Calafiori a sinistra in difesa, mentre a centrocampo l’idea è quella di lanciare dal 1′ il debuttante Romano, uno dei migliori del sorprendente Cagliari di queste prime giornate di Serie A, insieme ai veterani Barella e Tonali. In attacco il ct pensa a Vergara e Raspadori esterni alti, con Pio Esposito punta centrale. Dietro, a destra, dovrebbe toccare a Kayode, messosi in luce in Premier League con il Brentford, al centro invece il principale indiziato per affiancare Mancini in questo momento sembra essere Coppola (ballottaggio con Scalvini).

Immaginiamo in ogni caso un’Italia che manterrà il baricentro piuttosto alto e che ricercherà possesso e ampiezza, due tratti distintivi del calcio che ha in mente il commissario tecnico.

Van Bommel debutta alla guida dei Diavoli Rossi

Anche il Belgio ha un nuovo ct e si tratta dell’olandese Mark van Bommel, succeduto a Rudi Garcia. I Diavoli Rossi sono reduci da un buon Mondiale, che li ha visti approdare ai quarti di finale: il loro percorso è stato interrotto dalla Spagna, futura campionessa, che l’ha spuntata con un gol di Merino a due minuti dalla fine (2-1). Bene in attacco (13 gol complessivi segnati) ma tanti errori in difesa, con la porta che è rimasta inviolata solo contro l’Iran nel girone.

Van Bommel, come Mancini, dovrà favorire un ricambio generazionale dopo il ritiro di Witsel e quelli che potrebbero arrivare a breve (De Bruyne e Lukaku su tutti, sebbene siano stati convocati).

Nella Capitale le assenze non saranno poche: mancano all’appello Courtois, Doku, Onana e Saelemaekers. In attacco è duello tra Lukaku e De Ketelaere, non sembra essere in discussione invece la presenza di Lukebakio sulla trequarti nel 3-4-2-1 di van Bommel. In porta, infine, andrà Lammens, in mediana ad affiancare capitan Tielemans spetterà a Lavia. Solo panchina per il milanista Moreira.

Come vedere Italia-Belgio in diretta tv in chiaro e streaming gratis

Italia-Belgio è in programma venerdì alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma. Si potrà vedere in chiaro attraverso la diretta prevista su Rai 1. Il match sarà visibile anche in streaming, sempre gratuitamente, sulla piattaforma RaiPlay. Per poter vedere la partita su smartphone e tablet bisognerà scaricare l’applicazione, mentre da pc basterà accedere al sito.

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Il pronostico

Lo storico sbilancia nettamente i favori della vigilia dalla parte degli azzurri. Su 26 precedenti, l’Italia ha ottenuto 17 vittorie (4 negli ultimi cinque incroci), mentre il Belgio non vince uno scontro diretto dal novembre 2015. Ciononostante, gli incontri recenti hanno sempre regalato gare aperte e ricche di capovolgimenti di fronte, con l’esito Gol verificatosi in 4 delle ultime 5 sfide (compreso il 2-2 dell’ottobre 2024 giocato proprio all’Olimpico).

La spinta dello stadio capitolino e la voglia di riscatto del gruppo azzurro al debutto con Mancini dovrebbero evitare una battuta d’arresto interna contro un Belgio rimaneggiato in difesa ed in fase di transizione. L’1X+Over 1.5 è una combo equilibrata che sfrutta l’effetto Olimpico e la spinta d’orgoglio del Mancini-bis alla tendenza di entrambe le squadre a disputare gare con almeno 2 reti. In alternativa, la giocata Gol offre una quota di grande valore considerando i precedenti e l’assortimento offensivo delle due rose.

Le probabili formazioni di Italia-Belgio

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Mancini, Coppola, Calafiori; Romano, Barella, Tonali; Vergara, Pio Esposito, Raspadori.

BELGIO (4-2-3-1): Lammens; Castagne, De Winter, Debast, De Cuyper; Tielemans, Lavia; Godts, Lukebakio, De Bruyne; De Ketelaere.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1