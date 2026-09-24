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Pronostico Svezia-Romania: i numeri ci danno il finale

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Svezia-Romania è una partita valida per la prima giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca venerdì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Ha vinto cinque delle ultime sei partite giocate in questa manifestazione la Svezia. Una nazionale che poi grazie ai risultati raggiunti qui ha avuto la possibilità di giocarsi gli spareggi per il Mondiale e andare dall’altra parte del Mondo. Dolci ricordi, quindi. E ripartire con una vittoria non sarebbe per niente male.

Pronostico Svezia-Romania
Pronostico Svezia-Romania: i numeri ci danno il finale (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Non è che in generale sia un grosso momento per gli svedesi di Potter. Anche se, c’è da sottolineare, che in casa riescono sempre a tirarla fuori la prestazioni. Infatti, nelle ultime 14 partite giocate tra le mura amiche, solamente in 3 occasioni è arrivata una sconfitta. Il ruolino viene completata da 9 vittorie e 2 pareggi. Quindi i numeri sono davvero importanti sotto questo aspetto e possono decisamente fare la differenza anche contro la Romania.

Queste due nazionali si affrontano per la prima volta dal 2019, quando la Svezia riuscì a vincere 2-0. Inoltre, i padroni di casa, quando hanno affrontato la Romania davanti al pubblico amico, hanno vinto nelle ultime tre occasioni e in generale, se allarghiamo lo sguardo a quattro partite, non hanno perso. L’altro risultato infatti venuto fuori è un pareggio. Diciamo che le cose possono continuare in questo modo.

Come vedere Svezia-Romania in diretta tv e streaming

Come vedere Svezia-Romania
Come vedere Svezia-Romania in diretta tv e streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida Svezia-Romania è in programma venerdì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Svezia vincente in quella che probabilmente sarà una gara da almeno tre reti complessive. Oltre che da un gol per squadra. Ma, su chi si prenderà i tre punti, non crediamo ci possano essere dubbi di sorta. Vittoria interna.

Le probabili formazioni di Svezia-Romania

SVEZIA (3-5-2): Johansson; Stroud, Starfelt, Lindelof; Holm, Bergvall, Karlstrom, Ayari, Gudmundsson; Gyokeres, Isak.
ROMANIA (4-3-3): Radu; Ratiu, Dragusin, Burca, Bancu; Marin, Hagi, Dragomir; Man, Birligea, Mihaila.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1

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