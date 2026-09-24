Pronostico Armenia-Lettonia: Nicolato parte male

Armenia-Lettonia è una partita valida per la prima giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca venerdì alle 18: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Si sono già affrontate, Armenia e Lettonia, nell’ultima edizione della Nations League. E, in entrambe le occasioni, i padroni di casa hanno vinto. Un segnale, decisamente importante, su come potrebbe andare a finire anche questo primo match di questa edizione.

Sono comunque sette, al momento, le partite di fila senza vittorie per l’Armenia. No, non è un ottimo bottino, tutt’altro. Parliamo di una nazionale appunto in una fase di certo non troppo splendente. Ma nonostante questo, è evidente che contro la Lettonia (137esima nel ranking FIFA), la possibilità di svoltare, e iniziare a dare un senso a questa manifestazione, esista ed è concreto.

Anche perché la squadra ospita è riuscita a mantenere la “categoria” solamente allo spareggio contro Gibilterra. Il girone infatti la Lettonia lo aveva chiuso all’ultimo posto. Un altro segnale di come questa squadra non se la passi benissimo e come non sia in grado di cambiare, oggettivamente, quella che è la propria storia. Insomma, abbiamo capito tutto come andrà a finire questa partita. E per Nicolato, commissario tecnico lettone, l’avventura inizierà male.

Come vedere Armenia-Lettonia in diretta tv e streaming

La sfida Armenia-Lettonia è in programma venerdì alle 18. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Armenia vincente, ma per lo spettacolo ovviamente è meglio guardare da un’altra parte. I tre punti, comunque, se li prenderanno i padroni di casa che almeno inizieranno con un sorriso questa manifestazione.

Le probabili formazioni di Armenia-Lettonia

ARMENIA (3-4-3): Mishiev; Piloyan, Bueno, Arutiunian; Davidyan, Hovhannisyan, Spertsyan, Tiknizyan; Shaghoyan, Miranyan, Grigoryan.

LETTONIA (5-4-1): Orols; Savalnieks, Veips, Černomordijs, Jurkovskis, Ciganiks; Tonisevs, Vapne, Emsis, Grabovskis; Regza..

POSSIBILE RISULTATO: 2-0