Brooksby-Sonego, una sfida inedita per un posto nei quarti: il pronostico

Brooksby-Sonego è una partita valida per il secondo turno dell’Atp di Chengdu e si gioca venerdì 25 settembre: analisi dei precedenti, notizie e pronostico.

Prima un australiano, ora un americano. Ci sarà Jenson Brooksby, domani, sulla strada di Lorenzo Sonego, all’Atp 250 di Chengdu. Un secondo turno da non perdere, che promette scintille e che arriva dopo due vittorie molto convincenti da parte di entrambi. Lo statunitense ha superato Sebastian Baez in due set, mentre l’italiano ha avuto la meglio su James Duckworth con un doppio 6-4.

Brooksby ha quindi trovato subito un successo importante contro un avversario tosto, che non a caso era testa di serie, gestendo bene il confronto e chiudendo entrambi i set senza concedere occasioni di rientro a Baez. In definitiva, per farla breve, ha mostrato una buona continuità nell’arco della partita.

Sonego, dal canto suo, ha risposto con una prestazione solida contro Duckworth, imponendosi in due set. Il torinese arrivava dalla sconfitta subita proprio dall’australiano a Winston-Salem e ha avuto così modo di prendersi subito la rivincita a Chengdu, ritrovando così una vittoria dopo tre sconfitte consecutive.

Brooksby-Sonego: il pronostico

Non ci sono precedenti tra Brooksby e Sonego, ragion per cui quello di Chengdu sarà il primo confronto diretto tra i due. L’americano parte favorito e la sua maggiore attitudine al cemento rappresenta un elemento importante in una partita alla quale entrambi, in ogni caso, arriveranno in fiducia, reduci come sono da un esordio piuttosto positivo.

Sonego ha certamente le armi per accendere il confronto, come si evince non solo dal successo su Duckworth, ma anche dall’exploit contro Alexander Zverev, trascinato al quinto set agli US Open. Tuttavia, il pronostico sorride a Brooksby per due motivi: il successo su Baez e le condizioni del torneo cinese ci fanno pensare che sia lui il favorito per la vittoria.

Brooksby in Brooksby-Sonego