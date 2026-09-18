Pronostico Sampdoria-Catanzaro: ultima chiamata per Corradi

Sampdoria-Catanzaro è una gara valida per la quinta giornata del campionato di Serie B: formazioni, pronostico e dove vederla
Dopo la sconfitta contro il Mantova, c’è stato un momento nel quale la Sampdoria sembrava decisa ad esonerare Corradi. Così non è stato, ma è evidente che il tecnico si gioca tutto in questa partita contro il Catanzaro. Anche perché, qualora non dovesse arrivare una vittoria, con una sosta lunga tre settimane, ci sarebbe il tempo per un eventuale nuovo tecnico di mettere mano alla squadra.
La truppa ligure, però, non vuole uno scossone. E vuole tornare a vincere. Anzi, vuole trovare la prima vittoria della sua annata dopo un pareggio e tre sconfitte. Non sta facendo benissimo il Catanzaro che lo scorso anno è andato vicinissimo alla A. Si poteva immaginare una situazione del genere dopo la delusione nella finale contro il Monza lo scorso anno. Qualcuno è andato via, anche Aquilani tra le altre cose, e quindi occhio perché intanto il campo è sempre complicato e poi la Samp ha in organico degli uomini importanti. Sarà determinante l’approccio alla partita.
La Samp non lo può sbagliare e abbiamo la sensazione che non lo sbaglierà. Mentre il Catanzaro ha dimostrato rispetto allo scorso anno di essere ancora una squadra davvero in costruzione. Quindi Corradi potrebbe trovare la prima vittoria della sua nuova vita da allenatore responsabile.
Come vedere Sampdoria-Catanzaro in diretta tv e in streaming
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Il pronostico
Arriva la prima vittoria per la Sampdoria in questo campionato. Corradi salva la panchina e potrà lavorare con tranquillità nel corso della sosta. Per il Catanzaro, invece, si prospetta un’annata molto complicata.
Le probabili formazioni di Sampdoria-Catanzaro
SAMPDORIA (4-3-3): Vindhal; Di Pardo, Gartenmann, Delli Carri, Cicconi; Henderson, Esposito, Begic; Sinani, Tutino, Insigne.
CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Ruggero, Antonini, Verrengia; Dorval, Mosti, Petriccione, Alesi; Pafundi, Iemmello; Koffi.
POSSIBILE RISULTATO: 2-1
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