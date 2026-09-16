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Pronostico Levski Sofia-Salisburgo e OFI Creta-Hoffenheim: il doppio colpo è esterno

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Levski Sofia-Salisburgo e OFI Creta-Hoffenheim sono partite della prima giornata di Europa League. Pronostico, formazioni e dove vederla

Quindici anni dopo il Levski Sofia torna a giocare delle partite così importanti. La squadra bulgara è andata vicina alla Champions, ma si è fermata contro l’AEK Atene nell’ultimo turno.

Pronostico Levski Sofia-Salisburgo e Ofi Creta-Hoffenheim
Pronostico Levski Sofia-Salisburgo e OFI Creta-Hoffenheim: il doppio colpo è esterno (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Nonostante questo, il Salisburgo a questo match ci arriva da favorito, soprattutto perché vive un momento di forma ottimo: parliamo infatti di una squadra che da 12 partite non conosce l’amaro gusto della sconfitta. Nove vittorie e tre pareggi, anche se l’ultimo ha un poco lasciato l’amaro in bocca perché dopo essere passati in vantaggio negli ultimi minuti sono stati ripresi. Ma in generale, il Salisburgo, pare una squadra molto più pronta e adesso molto più esperta del Sofia.

Anche l’Hoffenheim parte favorito contro l’Ofi Creta. I padroni di casa era dal 2000 che non entravano nel tabellone principale di una manifestazione europea. I greci ci arrivano dopo aver eliminato l’altra squadra di Sofia, il CSKA. E, nell’ultimo turno in campionato hanno battuto l’Olympiakos. Tutto ciò, però, non cambia quello che è il valore delle due squadre. I tedeschi, che hanno chiuso al quinto posto la passata annata qualificandosi di diritto all’Europa League, partono favoriti. Anche perché giocano un campionato diverso, molto più impegnativo. E le qualità, tra le altre cose, sono molte diverse.

Come vedere Levski Sofia-Salisburgo e OFI Creta-Hoffenheim in diretta tv e streaming

Come vedere Levski Sofia-Salisburgo e Ofi Creta-Hoffenheim
Come vedere Levski Sofia-Salisburgo e OFI Creta-Hoffenheim in diretta tv e streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Levski Sofia-Salisburgo e OFI Creta-Hoffenheim sono in programma giovedì alle 18:45. Si potranno seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Comparazione quote

La vittoria del Salisburgo è quotata 2.25 GoldbetLottomatica e a 2.25 su Sportbet. L’affermazione dell’Hoffenheim ha un valore di 1.37 su GoldbetLottomatica e a 1.37 su Sportbet.

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Il pronostico di Levski Sofia-Salisburgo

In una gara comunque complicata – e con almeno un gol per squadra – il Salisburgo dovrebbe comunque riuscire a prendersi una vittoria e iniziare nel migliore dei modi questa competizione.

Le probabili formazioni

LEVSKI SOFIA (4-2-3-1): Vutsov; Neves, Dimitrov, Serafimov, Centelles; Serginho, Moubarik; Oko-Flex, Mitkov, Bala; Reinaldo.
SALISBURGO (4-2-3-1): Zawieschitzky; Schmid, Zabransky, Boma, Veratschnig; Mazurek, Barry; Baidoo, Kitano, Vertessen; Tabakovic.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2
 

Il pronostico di OFI Creta-Hoffenheim

I tedeschi sono più forti e non lo scopriamo di certo noi. Il quinto posto dello scorso anno è un biglietto da visita importante. Occhio quindi pure in questo caso al doppio colpo esterno.

Le probabili formazioni

OFI CRETA (3-4-3): Christogeorgos; Kostoulas, Poungouras, Sielis; Dickmann, Androutsos, Bouchalakis, Athanasiou; Fountas, Cantalapiedra; Kodro.
HOFFENHEIM (4-2-3-1): Baumann; Gendrey, Kabak, Hajdari, Rots; Avdullahu, Burger; Conte, Hlozek, Daghim; Lemperle.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3
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