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Pronostici Ararat Armenia-Sparta Praga e Omonia-Celta Vigo: vincono le favorite

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Ararat Armenia-Sparta Praga e Omonia-Celta Vigo sono partite della prima giornata di Europa League. Pronostico, formazioni e dove vederla

Si sono già affrontati nelle qualificazioni della passata stagione Ararat Armenia e Sparta Praga. E, gli ospiti, hanno vinto entrambe le partite con un finale di 6-2 generale nei 180 minuti. Evidente ci sia una grossa differenza tra queste due formazioni, anche perché gli armeni padroni di casa entreranno nella storia, essendo la prima squadra del proprio Paese a disputare la fase a girone unico dell’Europa League.

Pronostici Ararat Armenia-Sparta Praga e Omonia-Celta Vigo
Pronostici Ararat Armenia-Sparta Praga e Omonia-Celta Vigo: vincono le favorite (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Difficile pensare ad un colpaccio interno per un motivo semplice. Oltre alle qualità, come detto, che sono diverse, c’è anche la situazione di classifica dello Sparta che costringe appunto gli ospiti a un riscatto: sono dodici i punti dopo otto partite con un rendimento esterno ben al di sotto delle aspettative. Sì, serve un cambio di marcia.

Lo scorso anno il Celta Vigo è arrivato fino ai quarti di finale di questa manifestazione. L’Omonia invece è da quattro anni che arriva a questa fase della manifestazione. Diciamo che per gli spagnoli ci sarebbe potuto essere un debutto assai diverso. Il Celta non ha mai giocato nella sua storia contro una truppa cipriota, mentre i padroni di casa contro formazioni spagnoli ne hanno giocate quattro e hanno sempre perso. Si va per la quinta?

Come vedere Ararat Armenia-Sparta Praga e Omonia-Celta Vigo in diretta tv e streaming

Ararat Armenia-Sparta Praga e Omonia-Celta Vigo sono in programma mercoledì alle 18:45. Si potranno seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Comparazione quote

La vittoria dello Sparta Praga è quotata 1.63 GoldbetLottomatica e a 1.63 su Sportbet. L’affermazione del Celta ha un valore di 1.95 su GoldbetLottomatica e a 1.95 su Sportbet.

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Il pronostico di Ararat Armenia-Sparta Praga

Lo Sparta Praga ha dimostrato lo scorso anno di essere superiore. Le cose non sono cambiate. E anche per quello che è il momento ospite, non pensiamo che i cechi si possano prendere altre giornate complicate. Insomma, il colpo esterno ci pare quasi sicuro.

Le probabili formazioni

ARARAT-ARMENIA (4-2-3-1): Bravim; Julio, Valdez, Malis, Grigoryan; Oliveira, Muradyan; Serobyan, Franca, Banjaqui; Eloyan.
SPARTA PRAGA (4-2-3-1): Surovcik; Kaderabek, Guddal, Mbe Soh, Zeleny; Macek, Eneme; Mercado, Karabec, Alcocer; Vojta.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2
 

Il pronostico di Omonia-Celta Vigo

Vince la squadra più forte, quella spagnola. Anche per quelli che sono i precedenti dell’Omonia contro formazioni di quella nazione. Gara da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni

OMONIA (4-2-3-1): Kaminski; Duverne, Satka, Coulibaly, Balkovec; Brouwers, Andreou; Mayambela, Tankovic, Montnor; Diony .
CELTA VIGO (4-2-3-1): Radu; Caceres, Starfelt, Alonso; Rueda, Roman, Moriba, Galan; Gonzalez, Swedberg, Jutgla.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3
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