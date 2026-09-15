Pronostici Ararat Armenia-Sparta Praga e Omonia-Celta Vigo: vincono le favorite

Ararat Armenia-Sparta Praga e Omonia-Celta Vigo sono partite della prima giornata di Europa League. Pronostico, formazioni e dove vederla

Si sono già affrontati nelle qualificazioni della passata stagione Ararat Armenia e Sparta Praga. E, gli ospiti, hanno vinto entrambe le partite con un finale di 6-2 generale nei 180 minuti. Evidente ci sia una grossa differenza tra queste due formazioni, anche perché gli armeni padroni di casa entreranno nella storia, essendo la prima squadra del proprio Paese a disputare la fase a girone unico dell’Europa League.

Difficile pensare ad un colpaccio interno per un motivo semplice. Oltre alle qualità, come detto, che sono diverse, c’è anche la situazione di classifica dello Sparta che costringe appunto gli ospiti a un riscatto: sono dodici i punti dopo otto partite con un rendimento esterno ben al di sotto delle aspettative. Sì, serve un cambio di marcia.

Lo scorso anno il Celta Vigo è arrivato fino ai quarti di finale di questa manifestazione. L’Omonia invece è da quattro anni che arriva a questa fase della manifestazione. Diciamo che per gli spagnoli ci sarebbe potuto essere un debutto assai diverso. Il Celta non ha mai giocato nella sua storia contro una truppa cipriota, mentre i padroni di casa contro formazioni spagnoli ne hanno giocate quattro e hanno sempre perso. Si va per la quinta?

Come vedere Ararat Armenia-Sparta Praga e Omonia-Celta Vigo in diretta tv e streaming

Ararat Armenia-Sparta Praga e Omonia-Celta Vigo sono in programma mercoledì alle 18:45. Si potranno seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dello Sparta Praga è quotata 1.63 Goldbet e Lottomatica e a 1.63 su Sportbet. L’affermazione del Celta ha un valore di 1.95 su Goldbet e Lottomatica e a 1.95 su Sportbet.

Bonus SportBet: 50€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€ 150€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€ Fino a 2500€ sport e casino Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 7300€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione 7300€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2500€ Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico di Ararat Armenia-Sparta Praga

Lo Sparta Praga ha dimostrato lo scorso anno di essere superiore. Le cose non sono cambiate. E anche per quello che è il momento ospite, non pensiamo che i cechi si possano prendere altre giornate complicate. Insomma, il colpo esterno ci pare quasi sicuro.

Le probabili formazioni

ARARAT-ARMENIA (4-2-3-1): Bravim; Julio, Valdez, Malis, Grigoryan; Oliveira, Muradyan; Serobyan, Franca, Banjaqui; Eloyan.

SPARTA PRAGA (4-2-3-1): Surovcik; Kaderabek, Guddal, Mbe Soh, Zeleny; Macek, Eneme; Mercado, Karabec, Alcocer; Vojta.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2

Il pronostico di Omonia-Celta Vigo Vince la squadra più forte, quella spagnola. Anche per quelli che sono i precedenti dell’Omonia contro formazioni di quella nazione. Gara da almeno tre reti complessive. Le probabili formazioni OMONIA (4-2-3-1): Kaminski; Duverne, Satka, Coulibaly, Balkovec; Brouwers, Andreou; Mayambela, Tankovic, Montnor; Diony .

CELTA VIGO (4-2-3-1): Radu; Caceres, Starfelt, Alonso; Rueda, Roman, Moriba, Galan; Gonzalez, Swedberg, Jutgla. POSSIBILE RISULTATO: 1-3