I pronostici di lunedì 14 settembre: Serie A, Premier League e Liga

I pronostici di lunedì 14 settembre, il Como vuole continuare a stupire dopo la notte magica in Champions, l’Inter invece cercherà di dimenticare Madrid contro l’Udinese a San Siro.

Tre match chiudono la quarta giornata di Serie A e tra le squadre protagoniste ci sono Inter, Roma e Come, tutte e tre impegnate in Champions League la scorsa settimana. La copertina in Europa se l’è presa la truppa di Cesc Fabregas, che al debutto assoluto ha travolto 4-1 il Lipsia dimostrando di poter dire la sua anche in campo continentale. Trascinati dal talento di Baturina e Nico Paz, i lariani non vogliono porsi limiti e non sorprende che si parli di loro pure in ottica scudetto. Contro il Parma in ogni caso dovrebbero arrivare altri tre punti, per quella che sarebbe la terza vittoria di fila in campionato dopo i due successi in trasferta a Napoli e Genova.

In serata invece tocca all’Inter, che mastica amaro per il KO in Champions League contro il Real Madrid dell’ex Mourinho. I nerazzurri non hanno demeritato nella notte del “Bernabeu” ma un paio di errori grossolani hanno finito per condannarli. La voglia di riscatto sarà tantissima nel match casalingo con l’Udinese: i friulani rimangono indiscutibilmente un avversario ostico ma la maggiore qualità dei campioni d’Italia e il fattore San Siro alla fine faranno la differenza.

Per chi va a caccia di gol, può rivolgere lo sguardo a Liga e Premier League: prevediamo almeno una rete per parte nei posticipi tra Leeds e Newcastle e tra Villarreal e Betis.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1+MULTIGOL 1-4 in Como-Parma, Serie A, ore 18:30

Vincenti

UNIVERSITATEA CLUJ (in Universitatea Cluj-Otelul Galati, Superliga Romania, ore 17:00)

(in Universitatea Cluj-Otelul Galati, Superliga Romania, ore 17:00) INTER (in Inter-Udinese, Serie A, ore 20:45)

(in Inter-Udinese, Serie A, ore 20:45) BAHIA (in Bahia-Remo, Brasileirao Betano, ore 01:00)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Bodo/Glimt-Sandefjord , Eliteserien, ore 19:00

, Eliteserien, ore 19:00 Midtjylland-Brondby, Superligaen, ore 19:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Villarreal-Betis , Liga, ore 21:00

, Liga, ore 21:00 Leeds-Newcastle, Premier League, ore 21:00

Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 4.53 GOLDBET ; 4.84 SPORTBET; 4.53 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 1+OVER 1.5 in Moreirense-Maritimo, Liga Portugal, ore 21:15