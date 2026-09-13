Pronostico Gaziantep-Fenerbahçe: tutti per il mister

Gaziantep-Fenerbahce è una partita valida per la quinta giornata del campionato turco: formazioni e pronostico

Dopo il pareggio in Champions League contro la Roma in casa Fenebahce è successo di tutto. Il tecnico, Kartal, si è dimesso e la mattina successiva non si era presentato all’allenamento. Poi il passo indietro e il ritorno in sella. Ore scottanti, turbolente.

Il tecnico a quanto pare aveva deciso di lasciare perché qualcuno dagli spalti gli aveva tirato una bottiglietta. Una decisione presa di pancia. Ma anche il gruppo, che era rimasto scioccato nel sentire la notizia, sicuramente ha fatto la propria parte. Ora, non sappiamo quanto durerà ancora in panchina, le pressioni adesso sono tante, ma sappiamo perfettamente che il Fenerbahce, almeno dopo quello che abbiamo visto in Champions, ha delle qualità importanti. E ha la forza di vincere questa partita.

Il Gaziantep – sette punti dopo quattro partite – è davanti in classifica alla squadra ospite di una lunghezza. Quindi ci sarebbero anche i margini per piazzare un altro risultato utile. Ma quello che è successo contro la Roma ha unito il gruppo giallorosso. E farà la differenza.

Come vedere Gaziantep-Fenerbahce in diretta tv e in streaming

Gaziantep-Fenerbahce è in programma lunedì alle 19. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.

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Il pronostico

Ci aspettiamo una vittoria esterna, dentro una gara da almeno tre reti complessive. Il Fenerbahce vuole regalare l’affermazione al proprio tecnico.

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Le probabili formazioni di Gaziantep-Fenerbahce

GAZIANTEP (4-1-4-1): Tobiasz; Perez, Kizildag, Abena, Calhanoglu; Meleke; Sorescu, Gidado, Maxim, Kozlowski; Dervisoglu.

FENERBAHCE (4-3-3): Ederson; Muldur, Skriniar, Aké, Brown; Kante, Yuksek, Elmaz; Greenwood, Lukaku, Aktorkoglu.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0