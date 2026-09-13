Pronostico Leeds-Newcastle: un faccia a faccia tutt’altro che scontato

Leeds-Newcastle è una partita della quarta giornata di Premier League e si gioca lunedì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Elland Road chiude la quarta giornata di Premier League con una sfida tra due squadre che hanno raccolto cinque punti nelle prime tre partite: da una parte il Leeds, che ha iniziato il campionato senza sconfitte e ha mostrato una buona continuità, dall’altra il Newcastle, che ha invece alternato prestazioni positive e qualche passaggio a vuoto, riuscendo comunque a rimanere imbattuto.

La squadra di Daniel Farke ha costruito il proprio avvio soprattutto sulla solidità. Dopo il successo per 1-0 sul Nottingham Forest sono arrivati due pareggi per 1-1 contro Brentford e Brighton, l’ultimo dei quali appare particolarmente significativo perché ottenuto in trasferta. Il Leeds non perde in Premier League da dodici partite e ha raccolto cinque vittorie e sei pareggi in questa striscia, un rendimento che spiega bene il buon impatto avuto dal ritorno nella massima serie.

Anche il Newcastle ha cinque punti, ma li ha ottenuti per effetto di un percorso che, nei fatti, è stato assai differente: dopo il 2-2 interno contro il Liverpool e il convincente 2-0 sul campo del Tottenham, i Magpies hanno pareggiato nuovamente 2-2 contro il Bournemouth. In quella partita la squadra di Matthias Jaissle è riuscita a rimontare due gol di svantaggio, mostrando carattere ma anche alcune difficoltà nella gestione dei momenti negativi. Il posticipo di Elland Road sarà quindi un test interessante per capire quale delle due formazioni riuscirà a dare maggiore continuità al proprio avvio.

Come vedere Leeds-Newcastle in diretta tv e streaming

Leeds-Newcastle è in programma lunedì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 252). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Comparazione quote

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Il pronostico

Le condizioni per una partita equilibrata non mancano. Il Leeds può contare sul fattore campo e soprattutto su una striscia di dodici partite di Premier League con una sola sconfitta, mentre il Newcastle ha già dimostrato di possedere le qualità necessarie per reagire anche quando la partita si mette male. I Magpies, però, hanno concesso parecchio nelle prime tre giornate e questo potrebbe diventare un problema contro una squadra che finora ha mostrato una discreta continuità.

Per questo motivo la scelta più prudente è quella di tutelare il Leeds con la doppia chance: i padroni di casa hanno perso soltanto una delle ultime dodici partite di campionato e possono contare sull’ambiente di Elland Road, mentre il Newcastle non ha ancora trovato quella continuità che gli permetta di essere considerato favorito.

Le probabili formazioni di Leeds-Newcastle

LEEDS (3-5-2): Trafford; Justin, Elvedi, Muharemovic; Bogle, Tanaka, Stach, Ampadu, Gudmundsson; Okafor, Calvert-Lewin.

NEWCASTLE (4-2-3-1): Hornicek; Dedic, Thiaw, Botman, Hall; Miley, Gonzalez; Elanga, Willock, Barnes; Wissa.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1