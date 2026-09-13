Pronostico Brest-PSG: ottava volta di fila

Brest-PSG è una partita della quarta giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Tre partite e due punti in campionato. Nessuno, e diciamo nessuno, si sarebbe mai aspettato questo avvio di campionato così complicato per il PSG. Ma in settimana, distruggendo lo Slovan Bratislava in Champions – con un ampio turnover, pure – i parigini hanno mandato un segnale.

Un indizio comunque non fa una prova. Ne serve almeno un altro per iniziare a dire che questa squadra è tornata. E l’occasione contro il Brest, che invece di punti ne ha cinque e dopo le prime tre giornate è ancora imbattuto, ci pare possa essere fondamentale per la truppa ospite. Ora, Luis Enrique ha già detto che alla fine, probabilmente, la sua squadra vincerà lo scudetto. Non è un eresia ovviamente, lo sanno tutti in Francia. Alla lunga i cavalli più importanti vengono sempre fuori. Ma sarebbe meglio per loro riuscire anche a iniziare a vincere.

Sono sette le vittorie di fila del PSG negli scontri diretti contro il Brest. Arrivare a otto, non tanto per le statistiche ma per la classifica, è un obiettivo fondamentale. E poi lo abbiamo visto negli ultimi anni: quando questa squadra si trova in un momento di difficoltà, riesce sempre a venirne fuori senza particolari problemi. Ed è questo il momento di farlo.

Come vedere Brest-PSG in streaming

Brest-PSG è in programma domenica alle 20:45. Sarà possibile assistere al match in streaming sul canale ufficiale della Ligue 1, L1+. Abbonarsi costa 14,99 euro con vincolo di 12 mesi e 19,99 euro senza vincolo. Le persone sotto i 26 anni possono sottoscrivere invece un’offerta da 9,99 euro al mese senza impegno, accessibile su smartphone, tablet e computer. Il piano da 14,99 euro con vincolo permette di guardare i contenuti su due dispositivi in contemporanea, ma entrambi devono essere connessi alla stessa rete. Al contrario, gli altri due abbonamenti contemplano un solo utilizzatore.

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Il pronostico

Il PSG non può in nessun modo fare un altro passo falso. Deve prendersi per forza i tre punti e lo farà senza problemi. Gara da almeno tre reti complessive, tra le altre cose.

Le probabili formazioni di Brest-PSG

BREST (4-2-3-1): Selvik; Zogbe, Le Guen, Lloris, Locko; Chotard, Magnetti; Balde, Doumbia, Mboup; Ajorque.

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Mayulu; Doue, Dembele, Kvaratskhelia.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3