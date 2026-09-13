Pronostico Mantova-Sampdoria: è crisi vera

Mantova-Sampdoria è una gara valida per la quarta giornata del campionato di Serie B: formazioni, pronostico e dove vederla
Aveva già mandato dei segnali il Mantova contro la Lazio in Coppa Italia. Quella vittoria all’Olimpico dello scorso 16 agosto ha fatto capire quali possono essere le ambizioni della squadra di Modesto. E infatti, dopo tre giornate, il secondo posto in classifica con sette punti è davvero meritato.
Uno solo invece il punto della Sampdoria. La cura Corradi non funziona. Ma si è sbloccato Insigne a Palermo, regalando almeno un barlume di speranza nel secondo tempo prima che i siciliani chiudessero la partita. Ecco, le qualità gli ospiti ce le hanno anche, ma il Mantova in questo momento sta bene e in casa ha battuto già l’Empoli.
Non sarà facile, però, riuscire ad avere la meglio. Il Mantova ha preso sempre gol nelle ultime quattro uscite e qualcosa dietro deve comunque registrare. Anche la Samp, sotto questo aspetto, è partita male. Pure il pareggio contro il Cesena è arrivato con entrambe le formazioni a segno. Quindi? Quindi è evidente che a livello di emozioni questo match ne possa regalare tante. Anche se, secondo noi, rimane una squadra favorita. E sotto vi diciamo qual è.
Come vedere Mantova-Sampdoria in diretta tv e in streaming
Mantova-Sampdoria in programma domenica alle 17:15 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.
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Il pronostico
Con delle difese così distratte ci pare normale pensare che entrambe nel corso di questi novanta minuti possano riuscire a trovare la via della rete. Match quindi da GOL ma non solo, occhio alla vittoria del Mantova che ha ottime qualità e che ha grossa autostima.
Le probabili formazioni di Mantova-Sampdoria
MANTOVA (3-4-2-1): Bardi; Tomasevic, Cella, Castellini; Silva, Kouda, Ignacchiti, Benaissa; Ilie, Ruocco; Gliozzi.
SAMPDORIA (4-3-3): Vindhal; Di Pardo, Gartenmann, Delli Carri, Cicconi; Henderson, Verschaeren, Begic; Sinani, Tutino, Insigne.
POSSIBILE RISULTATO: 2-1
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