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Pronostico Lipsia-Amburgo: c’è una sola strada possibile

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Lipsia-Amburgo è una partita della terza giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 15:30: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Alla vigilia della terza giornata di campionato, la situazione del Lipsia è estremamente delicata, al punto che la squadra ha bisogno di ritrovare rapidamente le certezze perse per strada dopo un doppio passo falso che, inevitabilmente, ha cambiato il clima dentro lo spogliatoio. Dopo il convincente 3-0 contro il Borussia Mönchengladbach, la formazione di Martin Demichelis è stata battuta 3-1 dal Werder Brema e ha poi incassato un pesante 4-1 dal Como all’esordio in Champions League. La partita contro l’Amburgo arriva quindi in un momento in cui una vittoria avrebbe un peso importante anche sul piano della fiducia.

Lipsia
Pronostico Lipsia-Amburgo: c’è una sola strada possibile (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La Red Bull Arena rappresenta però un punto di forza significativo per il Lipsia, considerando che la squadra di casa ha vinto le ultime sei partite di Bundesliga disputate davanti al proprio pubblico e che è imbattuta nello stadio dal gennaio scorso. Un dato che contrasta con quanto accaduto nelle ultime due trasferte e che rende il fattore campo particolarmente interessante in vista di domenica.

Dall’altra parte c’è un Amburgo ancora alla ricerca del primo punto e, soprattutto, del primo gol in campionato. Dopo il 2-0 subito dal Borussia Dortmund, è arrivato un pesante 5-0 interno contro il Mainz. La squadra di Merlin Polzin ha però iniziato la stagione con il 3-0 rifilato al Verl in Coppa di Germania e proverà a ritrovare almeno quella solidità mostrata nel debutto ufficiale. Dopo due giornate, in ogni caso, la situazione in classifica è già delicata: l’Amburgo è ultimo con zero punti e una differenza reti di -7.

Come vedere Lipsia-Amburgo in diretta tv e streaming

Amburgo
Come vedere Lipsia-Amburgo in diretta tv e streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida tra Lipsia e Amburgo è in programma domenica alle 15:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Il Lipsia ha attraversato una settimana complicata, ma il rendimento casalingo e il divario tecnico rispetto all’Amburgo rappresentano due elementi importanti. I padroni di casa hanno già dimostrato di poter essere incisivi alla Red Bull Arena e, nonostante le due sconfitte consecutive, affrontano una squadra che non ha ancora segnato in Bundesliga e che ha subito sette gol nelle prime due giornate.

L’Amburgo potrebbe comunque trovare qualche spazio, soprattutto considerando le difficoltà difensive evidenziate dal Lipsia nelle ultime due partite, ma nel complesso la maggiore qualità dei padroni di casa e il loro rendimento interno spingono verso il successo della squadra di Demichelis.

Le probabili formazioni di Lipsia-Amburgo

LIPSIA (4-3-3): Vandevoordt; Baku, Orban, Lukeba, Raum; Seiwald, El Aynaoui, Banzuzi; Maksimovic, Nkunku, Nusa.
AMBURGO (3-4-2-1): Heuer; Bello, Capaldo, Torunarigha; El Ouahdi, Lokonga, Remberg, Moller Wolfe; Vieira, Gronbaek; Daka.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1

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