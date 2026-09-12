Pronostico Manchester United-Manchester City: un derby che può già lasciare il segno

Manchester United-Manchester City è una partita della quarta giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Manchester United e Manchester City arrivano al primo derby della stagione con sensazioni differenti: i padroni di casa, per cominciare, hanno raccolto quattro punti nelle prime tre giornate, frutto della sconfitta contro l’Hull City, della larga vittoria sull’Ipswich e del pareggio per 2-2 sul campo dell’Everton. Il successo per 4-0 contro il Sabah in Champions League ha però dato ulteriore fiducia alla squadra di Michael Carrick alla vigilia dell’appuntamento più atteso del weekend.

Il Manchester City ha invece iniziato il campionato con un percorso perfetto, vincendo le prime tre partite contro Bournemouth, Crystal Palace e Coventry. Anche in Champions League la squadra di Enzo Maresca ha iniziato con il piede giusto, imponendosi per 2-0 sul campo del Porto. La differenza nella gestione delle prime settimane della stagione è quindi evidente, anche se il derby resta una partita difficilmente leggibile soltanto attraverso la classifica.

Un altro elemento da considerare è il calendario europeo: il Manchester United ha giocato giovedì sera contro il Sabah, mentre il Manchester City è sceso in campo martedì a Porto e ha quindi avuto più tempo per recuperare. I Citizens possono inoltre contare sul momento particolarmente positivo di Erling Haaland, autore di cinque gol nelle ultime tre partite. Il norvegese ha segnato anche una doppietta in Champions League e rappresenta una delle principali minacce per la difesa di casa.

Come vedere Manchester United-Manchester City in diretta tv e streaming

La sfida tra Manchester United e Manchester City è in programma domenica alle 17:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

Il Manchester City arriva al derby con un rendimento più convincente: i Citizens hanno vinto tutte le partite disputate in Premier League e hanno iniziato positivamente anche il percorso europeo, mentre il Manchester United ha già lasciato per strada cinque punti nelle prime tre giornate. La differenza di recupero tra le due squadre costituisce inoltre un elemento da non trascurare, poiché, come dicevamo in precedenza, il City ha giocato martedì, mentre lo United è sceso in campo giovedì.

Il fattore campo e la tradizione del derby possono però ridurre le distanze, soprattutto considerando che il Manchester United ha mostrato una buona reazione dopo la sconfitta contro l’Hull City. Nel complesso, però, la condizione del Manchester City e i maggiori giorni di riposo spingono a dare fiducia alla squadra di Maresca.

Le probabili formazioni di Manchester United-Manchester City

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Maguire, Lisandro Martinez, Shaw; Tielemans, Mainoo; Mbeumo, Bruno Fernandes, Cunha; Sesko.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Matheus Nunes, Guéhi, Ruben Dias, Gvardiol; Anderson, Enzo Fernandez; Semenyo, Cherki, Ndiaye; Haaland.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2