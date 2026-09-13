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Pronostico Avellino-Palermo: dal sogno alla realtà

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Avellino-Palermo è una gara valida per la quarta giornata del campionato di Serie B: formazioni, pronostico e dove vederla

Dal sogno James Rodriguez, durato un paio di giorni, alla realtà del campionato. L’Avellino ospita il Palermo primo in classifica e a punteggio pieno. Non una partita banale contro la squadra più forte del campionato che ha mandato già dei segnali importanti.

Pronostico Avellino-Palermo
Pronostico Avellino-Palermo: dal sogno alla realtà (AnsaFoto) – Ilveggente.it

I siciliani di Inzaghi con sette reti hanno già il miglior attacco della stagione e, a differenza della scorsa, hanno iniziato alla grandissima. La vittoria contro la Sampdoria, mai in discussione – una partita chiusa nel primo tempo – conferma come non ci possa essere storia. Prima o poi arriveranno dei passi falsi e lo sappiamo tutti, ma non pare possa essere questa la partita per lo stop. Il momento è magico ed è difficile fermarlo.

L’Avellino ha fatto bene, ovvio: sei punti dopo tre giornate sono un buon bottino. Ma è evidente la differenza di valori in campo. Il Palermo è una squadra che, al momento, per la rosa che si ritrova, potrebbe fare bene anche in Serie A, valutando pure gli innesti che sono stati fatti in estate. Senza dimenticare che parte sempre dall’uno a zero vista la media realizzativa di Pohjanpalo che si candida tra le altre cose a prendersi anche lo scettro di capocannoniere. Insomma, è una partita senza storia questa. Con una grossa candidata, grossissima, alla vittoria finale.

Come vedere Avellino-Palermo in diretta tv e in streaming

Avellino-Palermo in programma domenica alle 17:15 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

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Il pronostico

Con una quota del genere, di oltre due volte la posta, non possiamo non indicare il Palermo come favorito. La truppa di Inzaghi è la più forte del campionato e lo dimostrerà anche in questa trasferta campana.

Le probabili formazioni di Avellino-Palermo

AVELLINO (3-5-2): Martinelli; Izzo, Simic, Enrici; Cancellotti, Palumbo, Biasci, Besaggio, Moruzzi; Russo, Favilli. 
PALERMO (4-2-3-1): Perin; Pierozzi, Bani, Ceccaroni, Augello; Ranocchia, Segre; Vavassori, Hernani, Johsen; Pohjanpalo. 

POSSIBILE RISULTATO: 1-3

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