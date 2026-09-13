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I pronostici di domenica 13 settembre: Liga, Premier League, Bundesliga e Ligue 1

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I pronostici di domenica 13 settembre, il Barcellona vuole continuare a dettare legge in Liga e rimanere a punteggio pieno dopo le quattro manite in cinque gare. 

In Liga dopo quattro giornate c’è una sola squadra al comando della classifica ed è il Barcellona campione di Spagna in carica, partito a razzo anche quest’anno. I blaugrana hanno fatto quattro su quattro, segnando 17 gol complessivi e incassandone solo due. Un dominio che si è riproposto anche in Champions League: gli uomini di Hansi Flick in settimana si sono scatenati nuovamente (quarta manita in cinque gare ufficiali) rifilando un pesantissimo 5-1 al Feyenoord, dimostrando di essere quasi ingiocabile dal punto di vista offensivo e realizzativo.

Flick
I pronostici di domenica 13 settembre: Liga, Premier League, Bundesliga e Ligue 1 (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Non ci aspettiamo niente di diverso nella trasferta valenciana di Levante, contro un avversario che nell’unico match giocato davanti al proprio pubblico ha dato spettacolo travolgendo 5-2 il Betis.

Le emozioni non dovrebbero mancare neppure nel piatto forte della domenica di Premier League, il derby di Manchester. I Cityzens di Enzo Maresca stanno man mano scacciando i dubbi ed in Champions League sono andati a vincere nella complicata trasferta di Porto tenendo la porta inviolata per la seconda partita di fila. Più incostanti i Red Devils, comunque reduci dal 4-0 al Sabah nell’esordio nella coppa dalle grandi orecchie: nel loro tempio di Old Trafford gli uomini di Michael Carrick hanno finora realizzato 9 gol totali in 180 minuti tra coppa e campionato.

Spostandoci in Ligue 1 e Bundesliga, non dovrebbero fallire l’appuntamento con i tre punti neppure PSG e Bayern Monaco, che se la vedranno rispettivamente con Brest ed Elversberg fuori casa.

Pronostici: la scelta del Veggente

2 PRIMO TEMPO in Elversberg-Bayern Monaco, Bundesliga, ore 17:30

Vincenti

  • HEERENVEEN (in Heerenveen-Telstar, Eredivisie, ore 14:30)
  • GALATASARAY (in Galatasaray-Kocaelispor, Super Lig, ore 19:00)
  • PSG (in Brest-PSG, Ligue 1, ore 20:45)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

  • Lipsia-Amburgo, Bundesliga, ore 15:30
  • Levante-Barcellona, Liga, ore 16:15
  • Neom-Al Fateh, Saudi Pro League, ore 18:20

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

  • Rangers-Celtic, Scottish League Cup, ore 13:00
  • Manchester United-Manchester City, Premier League, ore 17:30
  • Real Sociedad-Atletico Madrid, Liga, ore 21:00
Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 8.48 GOLDBET ; 9.46 SPORTBET; 8.48 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

2+MULTIGOL 2-4 in Avellino-Palermo, Serie B, ore 17:15

 

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