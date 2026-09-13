Pronostico Villarreal-Betis: un clamoroso tris

Villarreal-Betis è una gara della quinta giornata della Liga spagnola: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

A settembre è già il momento più complicato per il Villarreal, ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale ma non solo, parliamo infatti di una squadra che viene da tre sconfitte di fila. Per ultima quella in Champions League sul campo del Borussia Dortmund.

Ha iniziato alla grande invece, nella stessa manifestazione, il Betis: il colpaccio in rimonta sul campo del Lille è stato clamoroso e arriva dopo aver battuto, tra le altre cose, pure il Real Madrid in campionato. Insomma, per gli uomini di Pellegrini è un momento magico.

Negli ultimi cinque scontri diretti questa partita ha regalato per ben quattro volte almeno un gol per squadra. E in tre occasioni ha avuto la meglio il Betis. La tensione dentro il Villarreal è evidente, adesso. Una formazione che non si riesce ad esprimere come ha fatto negli anni passati. Servirebbe una reazione importante ma adesso non pare esserci la forza. Il Betis viaggia invece, sulle ali di un entusiasmo importante e con la consapevolezza di poter dire la propria fino al termine dell’annata. Ecco perché ci sta una squadra favorita. Andiamo a vedere insieme come potrebbe finire questo match in programma nella serata di lunedì.

Come vedere Villarreal-Betis in diretta tv e streaming

La sfida Villarreal-Betis, gara valida per la quarta giornata giornata della Liga spagnola, è in programma lunedì alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

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Comparazione quote

La vittoria del Betis è quotata 3.65 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.50 su Goldbet e Lottomatica.

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Il pronostico

Per i numeri che vi abbiamo messo in evidenza prima è normale pensare che la gara finirà con almeno un gol per squadra. Poi secondo il nostro avviso, per quello che in generale è il momento delle due squadre, crediamo che gli ospiti possano riuscire nel colpaccio. E nella terza vittoria, clamorosa, di fila.

Le probabili formazioni di Villarreal-Betis

VILLARREAL (4-2-3-1): Gulacsi; Mourino, Navarro, Veiga, Cardona; Comeana, Gueye; Buchanan, Saliba, Oluwaseyi; Mikautadze.

BETIS (4-2-3-1): Valles; Bellerin, Bartra, Natan, Firpo; Bernal, Fornals; Antony, Isco, Riquelme; Parrott.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-2