Pronostico Villarreal-Betis: un clamoroso tris

Villarreal-Betis è una gara della quinta giornata della Liga spagnola: probabili formazioni, pronostico e dove vederla
A settembre è già il momento più complicato per il Villarreal, ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale ma non solo, parliamo infatti di una squadra che viene da tre sconfitte di fila. Per ultima quella in Champions League sul campo del Borussia Dortmund.
Ha iniziato alla grande invece, nella stessa manifestazione, il Betis: il colpaccio in rimonta sul campo del Lille è stato clamoroso e arriva dopo aver battuto, tra le altre cose, pure il Real Madrid in campionato. Insomma, per gli uomini di Pellegrini è un momento magico.
Negli ultimi cinque scontri diretti questa partita ha regalato per ben quattro volte almeno un gol per squadra. E in tre occasioni ha avuto la meglio il Betis. La tensione dentro il Villarreal è evidente, adesso. Una formazione che non si riesce ad esprimere come ha fatto negli anni passati. Servirebbe una reazione importante ma adesso non pare esserci la forza. Il Betis viaggia invece, sulle ali di un entusiasmo importante e con la consapevolezza di poter dire la propria fino al termine dell’annata. Ecco perché ci sta una squadra favorita. Andiamo a vedere insieme come potrebbe finire questo match in programma nella serata di lunedì.
Come vedere Villarreal-Betis in diretta tv e streaming
La sfida Villarreal-Betis, gara valida per la quarta giornata giornata della Liga spagnola, è in programma lunedì alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
La vittoria del Betis è quotata 3.65 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.50 su Goldbet e Lottomatica.
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus
Il pronostico
Per i numeri che vi abbiamo messo in evidenza prima è normale pensare che la gara finirà con almeno un gol per squadra. Poi secondo il nostro avviso, per quello che in generale è il momento delle due squadre, crediamo che gli ospiti possano riuscire nel colpaccio. E nella terza vittoria, clamorosa, di fila.
Le probabili formazioni di Villarreal-Betis
VILLARREAL (4-2-3-1): Gulacsi; Mourino, Navarro, Veiga, Cardona; Comeana, Gueye; Buchanan, Saliba, Oluwaseyi; Mikautadze.
BETIS (4-2-3-1): Valles; Bellerin, Bartra, Natan, Firpo; Bernal, Fornals; Antony, Isco, Riquelme; Parrott.
POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-2
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- 50% sul deposito fino a 50€
- + Rimborso del 30% delle eventuali perdite fino a 950€
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus