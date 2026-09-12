Zverev-Shelton, il bis passa dal sogno americano: il pronostico della finale

Zverev-Shelton è una partita valida per la finale dello US Open e si gioca domenica 13 settembre: analisi dei precedenti, notizie e pronostico.

Alexander Zverev ha davanti a sé un’occasione irripetibile: quella, cioè, di completare un’annata Slam che definirla straordinaria sarebbe estremamente riduttivo, oltre che poco rappresentativo della realtà. Qualche mese fa ha conquistato il suo Major e adesso eccolo qui, a New York, mossa dalla speranza di poter riassaporare ancora una volta il brivido di reggere in mano un’altra coppa di quelle che contano.

Il tedesco, domani, potrebbe vincere il suo secondo titolo del Grande Slam, impresa che gli permetterebbe di aggiungere un altro capitolo importante a un 2026 già ricco di risultati. Al di là dell’Oceano il suo percorso è stato tutt’altro che banale, tanto è vero che, in principio, non sembrava affatto scontato che potesse centrare un’altra finale. Nei primi due turni ha sì vinto, ma solo al quinto set, dopodiché il suo rendimento è cresciuto ed è stato inarrestabile. Un po’ come il suo prossimo ed ultimo rivale, Ben Shelton, che si presenta all’appuntamento più importante della sua carriera dopo un percorso di grande lustro e spessore.

L’americano ha superato, nel corso del suo cammino, avversari di prestigio come Hubert Hurkacz e Stefanos Tsitsipas. Poi è arrivata la svolta del torneo: nei quarti ha battuto il campione in carica Carlos Alcaraz in cinque set, al termine di una partita durata 4 ore e 28 minuti. In semifinale, ciliegina sulla torta, ha fatto fuori Frances Tiafoe, conquistando la prima finale Slam della sua carriera. Il confronto diretto premia nettamente Zverev, avendo lui vinto tutti e 5 i precedenti disputati. Sarebbe un errore, tuttavia, attribuire troppo peso a questo dato, perché i due non si sono mai affrontati in un torneo del Grande Slam e perché quello di domenica sarà un contesto completamente diverso. Shelton, padrone di casa, avrà dalla sua parte il pubblico di New York, elemento che ha già avuto un peso evidente nel suo cammino e che potrebbe aumentare ulteriormente la sua energia nella finale.

Zverev-Shelton: il pronostico

Zverev parte favorito perché arriva alla finale con un’esperienza che Shelton non può ancora avere. Il tedesco ha già disputato finali in tutti e quattro gli Slam, ha vinto il Roland Garros in questa stagione e sa come gestire la pressione di un appuntamento di questo livello. Sottovalutare Shelton, però, sarebbe estremamente pericoloso. L’americano ha eliminato il campione in carica, Alcaraz, e lo ha fatto in una partita nella quale ha dimostrato di poter reggere la pressione nei momenti più importanti. Il suo servizio, la capacità di accelerare rapidamente gli scambi e l’energia che riesce a sprigionare davanti al pubblico di casa possono creare problemi anche a Zverev.

L’aspetto da valutare sarà soprattutto la capacità di Shelton di mantenere lo stesso livello dopo il dispendio fisico ed emotivo delle due partite precedenti, mentre il tedesco ha giocato una semifinale decisamente più breve. Il favorito per la vittoria è Zverev, ma non abbastanza da immaginare un successo semplice. Shelton ha già dimostrato di poter trasformare Arthur Ashe in un vantaggio e ha raggiunto questo appuntamento con una fiducia enorme. Il tedesco, però, possiede più esperienza, un rendimento complessivamente più stabile e soprattutto l’occasione di conquistare il secondo Slam dell’anno. Il pronostico pende dalla sua parte, ma ci aspettiamo che l’americano conquisti almeno un set.

Zverev in Zverev-Shelton