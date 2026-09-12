Pronostico Celta Vigo-Malaga: si sbloccano alla quinta giornata

Celta Vigo-Malaga è una gara della quinta giornata della Liga spagnola: probabili formazioni, pronostico e dove vederla
Un avvio lento, come successo anche diverse volte negli ultimi anni. Dopo quattro giornate già in cassaforte il Celta Vigo è ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale in Liga. Stesso discorso vale per il Malaga, c’è da dirlo.
L’obiettivo dei padroni di casa è quello di preparare al meglio, e senza tensione dovuta ai risultato, la prima trasferta in Europa League della prossima settimana. E quale migliore medicina se non la vittoria? Ecco perché ci aspettiamo, a differenza di quanto visto nelle prime giornate, un atteggiamento decisamente diverso. Il Celta è apparsa una squadra assai lenta nella fase di costruzione del gioco. E quindi non è riuscita mai a sorprendere l’avversario. Il ritorno del Malaga nel massimo campionato spagnolo è coinciso con due vittorie e due pareggi nelle prime quattro giornate. E, entrambi i punti, sono stati conquistati in casa. Insomma, si fa una grossa fatica in trasferta.
E se a questo ci aggiungiamo pure il Celta, nelle ultime quattro partite casalinghe contro il Malaga ha vinto tre volte e pareggiato una, il quadro è completo.
Come vedere Celta Vigo-Malaga in diretta tv e streaming
La sfida Celta Vigo-Malaga, gara valida per la quarta giornata giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 14. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.
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Comparazione quote
La vittoria del Celta Vigo è quotata 1.70 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL, invece, ha un valore 1.80 su Goldbet e Lottomatica.
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Il pronostico
Ci aspettiamo in questa partita la prima vittoria del Celta Vigo. Solamente i padroni di casa, tra le altre cose, dovrebbero riuscire anche a trovare la via della rete. Ma comunque, basta solamente l’1 per prendersi una quota assai importante.
Le probabili formazioni di Celta Vigo-Malaga
CELTA VIGO (3-4-3): Radu; Rodriguez, Lago, Alonso; Rueda, Roman, Moriba, Carreira; Gonzalez, Jutgla, Swedberg.
MALAGA (4-1-4-1): Herrero; Rafita, Recio, Galilea, Salinas; Merino; Larrubia, Dotor, Lorenzo, Munoz; Chupe.
POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-0
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