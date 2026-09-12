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Pronostico Sunderland-Arsenal: Arteta non si ferma

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Sunderland-Arsenal è una partita della quarta giornata di Premier League e si gioca sabato alle 21: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Solo vittorie dallo scorso 16 agosto, da quando le partite hanno iniziato ad avere un valore. La corsa dell’Arsenal è ripresa allo stesso modo dell’anno passata, solamente con sorrisi. E la prova di forza contro il Napoli in Champions League ce l’abbiamo ancora tutti sotto gli occhi.

Pronostico Sunderland-Arsenal
Pronostico Sunderland-Arsenal: Arteta non si ferma (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Solamente un atteggiamento difensivo e soprattutto la sfortuna in alcune occasioni non hanno permesso ai Gunners di vincere con un risultato molto più ampio. Ma alla fine quello che contano sono i tre punti. E i londinesi hanno confermato pure un altro fattore: difficilmente prendono gol. Nelle cinque vittorie arrivare fino al momento solamente in una occasione, contro il Chelsea, gli ospiti hanno esultato. Dietro è una squadra costruita per concedere nulla, o quasi, a chi deve attaccare.

Sono tre invece i risultati utili di fila per i padroni di casa. Dopo l’avvio choc contro l’Ipswich il Sunderland ha dimostrato di avere delle buone qualità. Ma pensare a vincere questa partita ci pare molto molto complicato. Magari i padroni di casa potrebbero anche riuscire a trovare la via della rete – lo hanno sempre fatto fino al momento nelle gare ufficiali – e già questo sarebbe un ottimo inizio. Ma per la vittoria, la situazione, ci pare essere abbastanza lineare.

Come vedere Sunderland-Arsenal in diretta tv e streaming

Come vedere Sunderland-Arsenal
Come vedere Sunderland-Arsenal in diretta tv e streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida Sunderland-Arsenal è in programma sabato alle 21:00.  Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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La vittoria dell’Arsenal è quotata 1.48 GoldbetLottomatica e su Sportbet. Il segno GOL invece ha un valore di 2.15 su GoldBet e Lottomatica.

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Il pronostico

La cosa sicura, come detto prima, è che l’Arsenal questa partita la vincerà. Però la quota che maggiormente stuzzica, e che supera le due volte la posta, è quella relativa al GOL. Il Sunderland in qualche modo potrebbe sorprendere la difesa di Arteta. Ci proveremmo.

Le formazioni di Sunderland-Arsenal

SUNDERLAND (4-2-3-1): Roefs; Mukiele, Ballard, Danso, Reinildo; Xhaka, Sadiki; Angulo, Le Fee, Fofana; Brobbey.
ARSENAL (4-2-3-1): Raya; White, Konsa, Gabriel, Calafiori; Lewis-Skelly, Rice; Saka, Odegaard, Tzolis; Havertz.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3

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