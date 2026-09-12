Pronostico Coventry-Brighton: trasferta delicata per i Seagulls

Coventry-Brighton è una partita della quarta giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Coventry e Brighton si affrontano domenica alla CBS Arena in una sfida che metterà l’una di fronte all’altra una squadra ancora senza punti e una formazione a quota quattro, invece, dopo le prime tre giornate. I padroni di casa arrivano all’appuntamento dopo tre sconfitte consecutive in campionato e non hanno ancora trovato il gol, mentre gli ospiti hanno raccolto una vittoria, una sconfitta e un pareggio.

Il Coventry, va detto, ha però mostrato segnali incoraggianti nell’ultima trasferta contro il Manchester City: la formazione di Frank Lampard è rimasta in partita fino alla fine, costringendo gli avversari a difendersi con attenzione, senza però riuscire a concretizzare le occasioni create. Il successo in League Cup contro il Plymouth aveva già dato qualche indicazione positiva, ma in campionato manca ancora la prima prestazione capace di portare punti.

Il Brighton si presenta invece a questo appuntamento forte di un rendimento più solido, anche se il percorso iniziale è stato tutt’altro che lineare. Dopo il netto successo sull’Aston Villa e la sconfitta contro il Chelsea, è arrivato il pareggio per 1-1 contro il Leeds. La squadra di Fabian Hurzeler dovrà inoltre cercare di interrompere una striscia di tre sconfitte consecutive in trasferta in Premier League.

Come vedere Coventry-Brighton in diretta tv e streaming

La sfida tra Coventry e Brighton è in programma domenica alle 15. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

Il Brighton parte con qualche elemento favorevole in più, avendo mostrato una buona capacità di creare occasioni, sebbene il rendimento difensivo e quello esterno necessitino decisamente di qualche miglioria.

Il Coventry, come detto in precedenza, è ancora a zero punti, ma può comunque rendere la partita più complicata del previsto, soprattutto dopo la buona prova offerta contro il Manchester City. Tuttavia, la maggiore qualità offensiva del Brighton e un rendimento complessivamente più convincente spingono verso il successo degli ospiti.

Le probabili formazioni di Coventry-Brighton

COVENTRY (3-4-2-1): Rushworth; Amenda, Thomas, Pinnock; van Ewijk, Grimes, Onyeka, Dasilva; Rudoni, Mason-Clark; Awoniyi.

BRIGHTON (4-2-3-1): Verbruggen; Kadioglu, Dunk, Vuskovic, Boscagli; Gross, Ayari; Gomez, Yalcouye, De Cuyper; Kostoulas.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2