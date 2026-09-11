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Pronostico Tottenham-Everton: primo gol cercasi

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Tottenham-Everton è una partita della quarta giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il Tottenham arriva alla quarta giornata di Premier League senza neanche una vittoria in saccoccia. Nell’arco di tre partite, neanche un gol è stato messo in rete. Dopo le sconfitte contro Brentford e Newcastle, gli Spurs hanno almeno raccolto un solo punto sul campo del Nottingham Forest, ma lo 0-0 ha confermato le difficoltà offensive della squadra di Roberto De Zerbi.

Everton
Pronostico Tottenham-Everton: primo gol cercasi (AnsaFoto) – Ilveggente.it

L’Everton si presenta invece a Londra con un rendimento decisamente più incoraggiante: i Toffees hanno raccolto una vittoria e due pareggi nelle prime tre giornate e sono ancora imbattuti in campionato. L’ultimo risultato, il 2-2 contro il Manchester United, ha inoltre permesso alla squadra di David Moyes di rimontare nel finale e conservare una striscia positiva.

Il fattore campo rappresenta però un elemento importante per il Tottenham: gli Spurs hanno perso le prime due gare interne della stagione, ma proprio contro l’Everton hanno ottenuto l’unica vittoria casalinga nelle ultime dodici partite di campionato, mantenendo anche la porta inviolata. Dall’altra parte, i Toffees hanno vinto soltanto una delle ultime sei trasferte di Premier League e hanno perso le ultime cinque visite sul campo degli Spurs.

Come vedere Tottenham-Everton in diretta tv e streaming

Tottenham
Come vedere Tottenham-Everton in diretta tv e streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida tra Tottenham ed Everton è in programma sabato alle 18:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

Il Tottenham ha bisogno di una reazione, ma le difficoltà mostrate finora suggeriscono prudenza. La squadra di De Zerbi non ha ancora segnato in campionato e contro il Nottingham Forest ha prodotto 11 conclusioni senza riuscire a centrare lo specchio; l’Everton, al contrario, ha iniziato il torneo senza sconfitte e ha già dimostrato di poter rimanere in partita anche nei momenti più complicati.

I precedenti recenti a Londra sono però favorevoli al Tottenham, mentre l’Everton continua a mostrare qualche difficoltà lontano da casa. Considerando tutti questi elementi, la sfida appare destinata a rimanere in equilibrio, tanto da spingere il pronostico verso un pareggio.

Le probabili formazioni di Tottenham-Everton

TOTTENHAM (4-2-3-1): Kinsky; Porro, Van de Ven, Van Hecke, Robertson; Tonali, Bentancur; Savio, Fernandes, Tel; Solanke.
EVERTON (4-2-3-1): Pickford; Maitland-Niles, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Armstrong, Hackney; George, Dewsbury-Hall, Grealish; Barry.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1

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