I pronostici di sabato 12 settembre: Serie A, Liga, Bundesliga e Premier League

I pronostici di sabato 12 settembre, la Lazio di Gennaro Gattuso ospita il Milan all’Olimpico: i capitolini vogliono continuare a stupire dopo le tre vittorie di fila.

Il piatto forte del sabato di Serie A è la sfida dell’Olimpico tra Lazio e Milan, coi rossoneri che non possono permettersi di prendere sottogamba la squadra allenata quest’anno da un grande ex come Gennaro Gattuso, partita in sordina ma attualmente a punteggio pieno insieme a Roma e Inter.

I biancocelesti, trascinati da un Frattesi in formato deluxe, hanno vinto le prime tre subendo un solo gol (Bologna, Genoa e Udinese) e potrebbero rendere le cose difficili anche a un Diavolo imbattuto (2 vittorie e un pareggio) ma reduce dall’1-1 dello Stadium con la Juventus in cui ha creato troppo poco per poter pensare di fare il colpaccio, incassando comunque la rete del pareggio in pieno recupero. Ci aspettiamo una gara molto equilibrata e non sarebbe una sorpresa se le due squadre si dividessero la posta in palio.

Nella Liga c’è il derby tra Real Madrid e Rayo Vallecano: i Blancos in settimana hanno battuto 2-1 l’Inter in Champions League e non possono sbagliare dopo il passo falso dello scorso weekend con il Betis. In Bundesliga invece il Borussia Dortmund dovrebbe rimanere a punteggio pieno: il neopromosso Paderborn, ospite nel catino del Signal Iduna Park, non fa paura. In Premier infine il Liverpool parte coi favori del pronostico nella sfida con il Fulham ad Anfield, mentre tra Chelsea e Hull City lo spettacolo sembra essere assicurato.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1+MULTIGOL 2-5 in Real Madrid-Rayo Vallecano, Liga, ore 21:00

Vincenti

BORUSSIA DORTMUND (in Borussia Dortmund-Paderborn, Bundesliga, ore 15:30)

(in Borussia Dortmund-Paderborn, Bundesliga, ore 15:30) LIVERPOOL (in Liverpool-Fulham, Premier League, ore 16:00)

(in Liverpool-Fulham, Premier League, ore 16:00) ATHLETIC BILBAO (in Athletic Bilbao-Elche, Liga, ore 18:30)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Augsburg-Bayer Leverkusen , Bundesliga, ore 15:30

, Bundesliga, ore 15:30 Chelsea-Hull City , Premier League, ore 16:00

, Premier League, ore 16:00 Fortuna Sittard-Ajax, Eredivisie, ore 20:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Racing Santander-Alavés , Liga, ore 14:00

, Liga, ore 14:00 Genoa-Frosinone , Serie A, ore 15:00

, Serie A, ore 15:00 Hoffenheim-Stoccarda, Bundesliga, ore 15:30

Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 9.28 GOLDBET ; 9.49 SPORTBET; 9.28 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X+MULTIGOL 2-4 in Lazio-Milan, Serie A, ore 18:00