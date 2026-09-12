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Pronostico Levante-Barcellona: s’interrompe la serie clamorosa

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Levante-Barcellona è una gara della quinta giornata della Liga spagnola: probabili formazioni, pronostico e dove vederla 

Undici vittorie in casa nelle ultime dodici partite disputate. Una serie clamorosa per il Levante – tenendo conto anche delle amichevoli – che sarà messa a durissima prova domenica pomeriggio, quando arriverà un Barcellona lanciato a punteggio pieno che pure in Champions League ha fatto la voce grossa.

Pronostico Levante-Barcellona
Pronostico Levante-Barcellona: s’interrompe la serie clamorosa (AnsaFoto) – Ilveggente.it

In tutte le 34 partite che sono state giocate nella Liga il Barcellona ha sempre segnato contro il Levante. Ma nelle ultime sei partite ha vinto solamente tre volte. Numeri, che ci indicano intanto come la qualità dei catalani ospiti sia stata sempre superiore e che non ci sono motivi, in questo momento, per metterla in discussione. E poi come detto il momento è davvero clamoroso per la truppa di Flick, che sembra essere ancora più forti degli anni passati.

Altro dato clamoroso: in quattro delle cinque vittorie fino al momento il Barcellona ha segnato almeno cinque gol. Incredibile davvero. Una macchina perfetta. Per questo motivo non abbiamo davvero il minimo dubbio su come realmente possa andare a finire questa partita.

Come vedere Levante-Barcellona in diretta tv e streaming

Come vedere Levante-Barcellona
Come vedere Levante-Barcellona in diretta tv e streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida Levante-Barcellona, gara valida per la quarta giornata giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 16:15. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

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Il pronostico

La vittoria del Barcellona non può essere messa in nessun modo in discussione. Ci aspettiamo un match da almeno tre reti complessive – anche quattro a dire il vero – e i tre punti per la squadra di Flick che in questo modo continuerà a stare a punteggio pieno.

Le probabili formazioni di Levante-Barcellona

LEVANTE (4-1-4-1): Ryan; Perez, Dela, Mandi, Sanchez; Rey; Brugne, Bardeli, Olasagasti, Fernandez; Romero.
BARCELLONA (4-3-3): Garcia; Garcia, Cubarsì, Martin, Espart; Fermin, Bernal, Pedri; Lamine Yamal, Raphinha, Gordon. 

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-4

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