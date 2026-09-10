Pronostico Empoli-Arezzo: il derby ha un padrone

Empoli-Arezzo è una partita valida per la quarta giornata del campionato di Serie B: pronostico, formazioni e dove vederla
Due vittorie in tre partite per l’Empoli che a differenza della passata stagione ha iniziato molto bene la sua annata. L’unica sconfitta è arrivata in trasferta per i toscani. In questo derby vogliono un’altra affermazione.
Dopo il grandissimo debutto contro l’Avellino in trasferta, l’Arezzo invece ha conosciuto una doppia sconfitta contro Palermo e Verona, due squadre destinate a giocarsi il campionato fino alla fine. Contro i rosanero era arrivata una grandissima prova soprattutto di coraggio: rimontare due gol allo squadrone di Inzaghi non è semplice. Poi la rete di Augello nel finale ha chiuso il match, ma quella prestazione rimane. Da dimenticare quella di Verona.
Una vittoria e una sconfitta in trasferta quindi per gli ospiti che vanno su un campo difficile contro una squadra che vuole senza dubbio cercare di rimanere in alto in classifica. L’Empoli è una buona formazione che ha esperienza e un mix di giovani molto interessanti. Insomma, ci pare possa essere una partita quasi scontata. Sì, quasi, perché nel calcio come sappiamo non c’è nulla di sicuro.
Come vedere Empoli-Arezzo in diretta tv e in streaming
Empoli-Arezzo in programma venerdì alle 19 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.
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Comparazione quote
La vittoria dell’Empoli è quotata 2.05 Goldbet e Lottomatica e a 2.05 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.85 su Goldbet e Lottomatica e a 1.90 su Sportbet.
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Il pronostico
Empoli vincente. In una gara che dovrebbe regalare pure almeno un gol per squadra.
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Le probabili formazioni di Empoli-Arezzo
EMPOLI (3-4-2-1): Seghetti; Magnino, Curto, Cauz; Egan, Yepes, Zedadka, Corrado; Saporiti, Di Stefano; Shpendi.
AREZZO (4-3-3): Nunziante; Renzi, Gilli, Chiosa, Righetti; Sala, Iaccarino, Ionita; Arena, Cianci, Tavernelli.
POSSIBILE RISULTATO: 2-1
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