Pronostico Benevento-Verona e Pisa-Virtus Entella: una vittoria interna e una esterna

Benevento-Verona e Pisa-Virtus Entella sono partite valide per la quarta giornata del campionato di Serie B: pronostico, formazioni e dove vederle

Il Verona è una delle squadre candidate a vincere il campionato oppure andare direttamente in Serie A senza passare dai playoff. Baroni è un allenatore di un altro livello e anche la squadra è stata costruita per questo. E dopo un avvio un po’ così la truppa veneta inizia a girare.

Il Benevento dal proprio canto ha una tradizione, ma viene da un campionato di Serie C e quindi parliamo pur sempre di una neopromossa. Floro Flores, il tecnico, non ha ancora vinto una partita. Ha perso contro Modena e Ascoli e pareggiato contro il SudTirol. Insomma, i campani l’impatto lo stanno pagando. E potrebbero pagarlo a caro prezzo pure in questo match.

Anche il Pisa – che si è affidato ad un altro allenatore che sa come si vincono questi campionati – sembra poter avere vita facile contro una Virtus Entella che vuole solamente salvarsi. In Toscana sarà durissima per tutti, ecco perché in questo caso ci aspettiamo un’affermazione interna. Non possono sbagliare i nerazzurri.

Come vedere Benevento-Verona e Pisa-Virtus Entella

Benevento-Verona e Pisa-Virtus Entella sono programma venerdì alle 21 e saranno trasmesse in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

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Comparazione quote

La vittoria del Verona è quotata 2.50 Goldbet e Lottomatica e a 2.50 su Sportbet. L’affermazione del Pisa ha un valore di 1.72 su Goldbet e Lottomatica.

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Il pronostico di Benevento-Verona

Occhio al colpaccio esterno del Verona. Che sta ingranando. Troppo più forte la squadra di Baroni che dovrebbe riuscire a prendersi i tre punti.

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Le probabili formazioni

BENEVENTO (4-4-2): Vannucchi; Sernicola, Scognamillo, Saio, Beruatto; Lamesta, Kouan, Maita, Cherubini; Salvemini, Tumminiello.

VERONA (4-2-3-1): Leali; Zappa, Korac, Edmundsson, Bradaric; Le Borgne, Kastanos; Livramento, Harroui, Sarr; Mulattieri.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2

Il pronostico di Pisa-Virtus Entella

Pisa vincente contro un Entella che non ha le qualità e le forze per riuscire in quella che sarebbe una vera e propria impresa.

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Le probabili formazioni di Empoli-Arezzo

PISA (4-3-3): Confente; Zanon, Caracciolo, Canestrelli, Leris; Piccinini, Leone, Vural; Pittarello, Petagna, Tramoni.

VIRTUS ENTELLA (3-5-2): Del Frate; Parodi, Tiritiello, Alborgetti; Vignali, Franzoni, Squizzato, Guiu, Di Mario; Forte, Tirelli.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0