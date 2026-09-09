Pronostico PSV Eindhoven-Shakhtar Donetsk: c’è voglia di rivalsa

PSV-Shakhtar Donetsk è una partita della prima giornata della League Phase di Champions League e si gioca giovedì alle 18:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Dopo più di vent’anni PSV e Shakhtar tornano ad affrontarsi. E dovrebbe finire allo stesso modo. Comunque, poi vediamo. Il PSV, reduce nella passata annata della più difficile e brutta campagna europea della sua storia, è alla ricerca di riscatto. E lo vuole fare subito.

Anche perché deve ribaltare quello che è successo nelle ultime cinque stagioni. Il PSV, infatti, ha sempre perso in questo lasso di tempo la partita inaugurale della manifestazione. Gli ospiti si affacciano di nuovo nella massima competizione europea dopo aver raggiunto nella passata annata la semifinale della Conference League. E’ stato sicuramente strano non vedere lo Shakhtar ai nastri di partenza. Ma comunque adesso ci sono riusciti.

Inoltre contro squadre olandesi hanno pure un ottimo bilancio: hanno perso solamente due delle ultime sette partite giocate, vincendone addirittura tre. Certo, stavolta pare diverso oggettivamente. Il PSV nonostante la sconfitta inaspettata e ad agosto nella finale di Supercoppa d’Olanda si è ripreso. E ora vuole invertire la tendenza della quale vi abbiamo parlato prima.

Come vedere PSV-Shakhtar Donetsk in diretta tv e in streaming

La sfida PSV-Shakhtar Donetsk è in programma mercoledì alle 18:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Comparazione quote

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Il pronostico

La vittoria dei padroni di casa, in una sfida da almeno tre reti complessive, ci pare possa arrivare serenamente. Parliamo di un match che il PSV vuole indirizzare subito e portare dalla propria parte. Lo Shakhtar invece è molto abile in contropiede, ma alla fine, utilizzando questo atteggiamento, lo potrebbe pagare.

Le probabili formazioni di PSV-Shakhtar Donetsk

PSV (4-3-3): Kovář; Dest, Geertruida, Obispo, Kostić; Sano, Til, Fernandez; Perišić, Pepi, Van Bommel.

SHAKTHAR (4-2-3-1): Riznyk; Vinícius Tobias, Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique; Nazaryna, Ocheretko, Marlon Gomes; Alisson Santana, Kauã Elias, Newertton.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1