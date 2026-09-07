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US Open, quarti al via: chi sono le favorite per il passaggio del turno

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US Open, martedì 8 settembre si giocano i primi due quarti del torneo singolare femminile: notizie, analisi delle partite e pronostici.

I primi due quarti di finale dello US Open femminile mettono di fronte quattro giocatrici che hanno seguito percorsi estremamente diversi nelle prime giornate del torneo. Jessica Pegula arriva al confronto con Emma Navarro dopo aver superato, in rapida successione, Elena-Gabriela Ruse, Sofia Kenin, Leylah Fernandez e Sorana Cirstea.

Sabalenka
US Open, quarti al via: chi sono le favorite per il passaggio del turno (Ansafoto) – Ilveggente.it

A giudicare dal peso dei nomi in cui si è imbattuta, è evidente come la numero 3 della classifica mondiale abbia dovuto affrontare svariati passaggi complicati, per poter centrare per la quarta volta, nelle ultime cinque edizioni, i quarti di finale dello Slam a stelle e strisce.

E non avrà vita facile neanche contro la sua prossima avversaria, anch’essa padrona di casa. Il cammino di Navarro è stato insidioso tanto quanto quello di Pegula: l’americana ha avuto bisogno di tre set sia contro Lois Boisson sia contro Catherine McNally, prima di battere Karolina Muchova e Anna Kalinskaya senza perdere un parziale. L’americana torna così ai quarti dello US Open due anni dopo la semifinale del 2024.

US Open: i pronostici dei primi due quarti femminili

Navarro
US Open: i pronostici dei primi due quarti femminili (Ansafoto) – Ilveggente.it

Il confronto tra Pegula e Navarro presenta un dato che pesa nella valutazione: Pegula ha vinto tutti e quattro i precedenti disputati a livello Wta, compreso quello giocato appena poche settimane fa a Cincinnati. L’ultimo successo è arrivato in due set e certifica una certa difficoltà di Navarro nel trovare una soluzione contro il tennis della connazionale. Il rendimento mostrato a New York lascia comunque spazio a una partita combattuta, ma il pronostico sorride alla numero 3 del seeding.

Più netta appare la gerarchia tra Aryna Sabalenka e Linda Noskova, anch’esse a caccia della semifinale. La bielorussa ha superato Osorio, Iatcenko, Rakhimova e Townsend senza perdere un set, arrivando ai quarti con una striscia di 17 vittorie consecutive allo US Open. Noskova, campionessa di Wimbledon, ha invece eliminato Volynets, Tararudee, Ann Li e infine Kostyuk, superata in tre set dopo aver salvato complessivamente sei match point. Il precedente più recente risale a Indian Wells, dove Sabalenka si impose in due set: la ceca ha le qualità per creare problemi, ma la numero 1 del mondo parte con un vantaggio più marcato.

Pegula in Pegula-Navarro
Sabalenka in Sabalenka-Noskova

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