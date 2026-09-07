Un derby e uno scontro tra titani per i primi quarti dello US Open: i pronostici

Shelton-Alcaraz e Tiafoe-Michelsen sono due partite valide per i quarti di finale dello US Open: notizie, analisi dei due match e pronostici.

Mentre dall’altra parte del tabellone sono ancora in corso gli ottavi di finale, gli “abitanti” dell’altro spicchio del main draw sono già pronti a scendere in campo e a lottare con le unghie e con i denti per conquistare la semifinale degli US Open. E in programma, nella giornata di martedì 8 settembre, ci sono due quarti molto interessanti.

La sfida indubbiamente più intrigante è quella che vedrà contrapporsi Ben Shelton e Carlos Alcaraz, partita che potrebbe potenzialmente evolversi nei modi più disparati. Il padrone di casa, che sta emergendo torneo dopo torneo, è reduce da una prestazione senza sbavature contro Stefanos Tsitsipas: non ha concesso nemmeno una palla break, nonostante i pronostici alla vigilia strizzassero l’occhio a un match più lungo del dovuto, chiudendo i conti in tre set. Prima del greco aveva però dovuto affrontare tre partite molto più lunghe, tutte terminate in quattro parziali contro Tallon Griekspoor, Hubert Hurkacz e Denis Shapovalov. Un cammino tutt’altro che semplice, dunque, quello dell’americano.

Alcaraz, dal canto suo, ha superato Tommy Paul in tre set agli ottavi, dopo avere rispedito a casa, nell’ordine, Roman Safiullin, Jaime Faria e Wu Yibing. Lo spagnolo ha lasciato per strada un solo parziale nelle quattro partite disputate, ragion per cui è evidente che abbia subito ritrovato una continuità eccezionale, per certi versi anche un po’ inaspettata. Dopo il lungo stop dovuto al problema al polso sarebbe stato anche normale, ma il campione in carica sta dando risposte molto positive proprio sul palcoscenico più importante.

US Open: i pronostici dei quarti di finale

L’analisi dei precedenti tra Shelton e Alcaraz non lascia molto spazio alle interpretazioni: lo spagnolo conduce 3-0, avendo vinto tutti e tre i confronti disputati finora, l’ultimo dei quali al Roland Garros 2025. Shelton arriva a questo appuntamento con una condizione molto buona e soprattutto con nuove consapevolezze maturate nel tempo, ma la maggiore completezza di Carlitos, unita alla sua capacità di gestire le fasi decisive, portano comunque a confermare il campione in carica.

Il secondo quarto mette invece di fronte Frances Tiafoe e Alex Michelsen, due americani che hanno raggiunto i quarti attraverso percorsi assai diversi. Tiafoe ha eliminato Daniil Medvedev in tre set, centrando così la prima vittoria contro il russo in un match ufficiale dopo sei sconfitte nei precedenti incontri, mentre Michelsen non ha ancora perso un set nel torneo e ha superato Tomas Martin Etcheverry con grande autorità.

Si sono affrontati due volte in carriera, in entrambi i casi al di là dell’Oceano, e Tiafoe ha sempre avuto la meglio in due set. Michelsen, però, arriva al quarto di finale senza aver ceduto un parziale e ha mostrato una notevole continuità, ma la vittoria sul russo e l’esperienza maturata negli ultimi anni nei grandi appuntamenti spostano il pronostico dalla parte di Tiafoe, pur senza un margine particolarmente ampio.

Alcaraz in Shelton-Alcaraz

Tiafoe in Tiafoe-Michelsen