Pronostico Al Hilal-Neom: è la terza volta di fila

Al Hilal-Neom è una partita valida per la sesta giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla
Primo in classifica con tre punti di vantaggio sull’Al-Nassr, l’Al Hilal di Simone Inzaghi ha vinto tutte le cinque sfide giocate fino al momento: e ci mancherebbe, potrebbe dire qualcuno, visto che parliamo di una squadra che non solo ha un allenatore importante, ma che si è anche rinforzata nel corso del mercato.
Insomma, non pare possa essere il Neom – una società nata solamente un paio di anni fa – la squadra pronta a fermare i biancoazzurri di Simone. Anche perché, nei soli due precedenti storici che appunto ci sono stati nel corso della passata annata, l’Al Hilal ha vinto sempre, sia in casa che in trasferta. Dopo un avvio del genere, comunque, con il miglior attacco e la miglior difesa (e un senso di superiorità netto mostrato in tutto e per tutto), i padroni di casa non vogliono fermarsi. Vogliono – nella peggiore delle ipotesi – mantenere invariato il vantaggio rispetto a Ronaldo e soci.
In poche parole, chiudendo il cerchio, è evidente che l’Al Hilal possa riuscire a vincere questa partita senza chissà quali particolari problemi. Una sfida che ha poco da raccontare… per gli altri. Non per noi.
Come vedere Al Hilal-Neom in diretta tv e in streaming
Al Hilal-Neom in programma lunedì alle 20 potrebbe essere seguita in Italia grazie a Sportitalia che i diritti del massimo campionato saudita. Anche se non tutti i match vengono trasmessi in diretta. Al momento non c’è nessuna certezza se questa gara sarà mandata in esclusiva, quindi bisogna attendere il palinsesto.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
La vittoria dell’Al Hilal è quotata 1.22 su Goldbet e Lottomatica e SportBet.
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus
Il pronostico
Simone Inzaghi non perderà una partita del genere. Anzi, la vincerà facilmente. Match da almeno tre reti complessive. E tre punti assicurati.
Le probabili formazioni di Al Hilal-Neom
AL HILAL (4-3-3): Bono; Mahzari, Lajami, Koulibaly, Hernandez; Kanno, Neves, Milinkovic-Savic; Mandash, Meite, Summerville.
NEOM (4-4-2): Bulka; Al Byrayk, Sarr, Zeze, Hawsawi; Al Saad, Al Iyayari, Kone, Al Absi; Lacazette, Camara.
POSSIBILE RISULTATO: 3-1
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- 50% sul deposito fino a 50€
- + Rimborso del 30% delle eventuali perdite fino a 950€
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus