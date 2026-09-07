Pronostico Getafe-Celta Vigo: c’è una quota altissima

Getafe-Celta Vigo è una gara della quarta giornata della Liga spagnola: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Nonostante entrambe nelle prossime settimane giocheranno in Europa, è stato un avvio di stagione complicato per Getafe e Celta Vigo: tre punti per i padroni di casa, due punti per gli ospiti. Troppo troppo poco.

Contro il Celta, tra le altre cose, non è mai semplice per il Getafe. Una sola vittoria nelle ultime quattro uscite con un pareggio e due sconfitte. In generale, quindi, la squadra ospite non soffre la qualità dei padroni di casa. Una situazione che si potrebbe ripetere anche in questo posticipo del lunedì sera. Una gara che non ha un vero e proprio favorito. E infatti potrebbe finire in pareggio.

Ma come? Oltre al fatto che la X, come detto, ci pare il segno più probabile, in questo avvio di annata entrambe le formazioni hanno mostrato di avere dei problemi difensivi non indifferenti. Ecco perché ci aspettiamo, pure, una gara da almeno un gol per squadra. E questa cosa ci pare proprio essere la più sicura. Comunque, sotto nel nostro pronostico, vi andiamo a spiegare nel dettaglio come la vediamo.

Come vedere Getafe-Celta Vigo in diretta tv e streaming

La sfida Getafe-Celta Vigo, gara valida per la quarta giornata giornata della Liga spagnola, è in programma lunedì alle 19. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

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Comparazione quote

Il pareggio è quotato 2.80 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 2.20 su Goldbet e Lottomatica.

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Il pronostico

Gli ultimi due testa a testa sono finiti con pochi gol. In generale, solamente due volte negli ultimi cinque scontri diretti la partita è finita con almeno un gol per squadra. Ma per quello che vi abbiamo raccontato prima questa potrebbe essere la terza volta. Sì, è poi il gol ha una quota altissima. Da prendere assolutamente.

Le probabili formazioni di Getafe-Celta Vigo

GETAFE (4-4-2): Soria; Femenia, Djene, Romero, Mojica; Serrano, Mangala, Gudelj, Terrats; Unal, Satriano.

CELTA VIGO (3-4-3): Radu; Alonso, Lago, Nunez; Carreira, Moriba, Roman, Rueda; Aspas, Duran, Alvarez.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-1