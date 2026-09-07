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Pronostico Palermo-Sampdoria: Inzaghi in vetta da solo

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Palermo-Sampdoria è una gara valida per la terza giornata del campionato di Serie B: formazioni, pronostico e dove vederla

Pippo Inzaghi ha in mano una Ferrari che deve solamente guidare fino alla fine della stagione senza accelerare. Ma solamente facendola andare con il proprio passo. Il Palermo è una squadra troppo forte per questa Serie B, è stata la regina del mercato, e ha vinto già due partite. E ha subito l’occasione, dopo la terza giornata, di piazzarsi da solo in testa alla classifica.

Pronostico Palermo-Sampdoria
Pronostico Palermo-Sampdoria: Inzaghi in vetta da solo (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La spinta del Barbera sarà un fattore per tutto l’anno. Anche lunedì sera – contro una Sampdoria subito in crisi e con Corradi non ha trovato la stabilità, per ora, che cercava – ci saranno più di ventimila spettatori. La voglia di Serie A da quelle parti è incredibile, e non vediamo proprio come questa squadra, che in settimana ha pure superato il turno di Coppa Italia, possa perdere punti. Almeno tra le mura amiche.

Certo, è indubbio che durante un’annata arriveranno anche dei momenti negativi, quindi è sempre meglio mettere i punti in cascina nel momento in cui le cose sono positive. E questo è sicuramente un momento assai positivo per la truppa rosanero. Che troverà un’altra vittoria, si metterà davanti a tutti e da quel momento in poi sarà a tirare il gruppo.

Come vedere Palermo-Sampdoria in diretta tv e in streaming

Palermo-Sampdoria in programma lunedì alle 20:30 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

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Il pronostico

Palermo vincente. Con una quota davvero alta per quello che è il valore delle squadre e per quello che la Samp ha dimostrato – poco o nulla – fino ad oggi. Da prendere senza pensarci più di tanto.

Le probabili formazioni di Palermo-Sampdoria

PALERMO (4-2-3-1): Perin; Cassandro, Bani, Ceccaroni, Augello; Ranocchia, Segre; Vavassori, Hernani, Johsen; Pohjanpalo. 
SAMPDORIA (4-3-3): Vindahl; Di Pardo, Gartenman, Viti, Cicconi; Henderson, Esposito, Bellemo; Sinani, Tutino, Depaoli.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0

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