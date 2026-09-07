I pronostici di lunedì 7 settembre: Serie A, Serie B e Liga

I pronostici di lunedì 7 settembre, in massima serie i posticipi sono due e si parte con lo scontro salvezza tra Cagliari e Lecce. In B, invece, c’è la sfida tra nobili decadute Palermo e Sampdoria.
Il primo dei due posticipi del lunedì della terza giornata di Serie A non è altro che uno scontro salvezza tra due squadre che con ogni probabilità lotteranno fino all’ultimo per mantenere la categoria.
Da un lato il Cagliari e dall’altro il Lecce, che rispetto ad altre dirette concorrenti sono comunque riuscite a muovere la classifica nei primi due turni, vincendo all’esordio rispettivamente con Parma e Venezia. I sardi dopo il successo di misura in Emilia si sono arresi di misura ai campioni d’Italia dell’Inter in una partita in cui hanno creato pochissimo e non si sono mai resi pericolosi.
In settimana, poi, gli uomini di Fabio Pisacane hanno abbandonato mestamente la Coppa Italia, estromessi da un avversario di categoria inferiore, il Verona, capace di espugnare l’Unipol Domus 2-1, con la rete decisiva di Mulattieri a tre minuti dalla fine. Il Lecce, che aveva dato ottime sensazioni in laguna, sette giorni fa poco ha potuto contro l’arrembante Roma di Gasperini e Malen, venendo travolto 4-0 e tornando immediatamente coi piedi per terra. C’è da aspettarsi una gara molto equilibrata e contratta, anche se i bookmaker considerano leggermente favoriti i sardi, desiderosi di riscatto dopo il flop in coppa e forti del fattore campo. In Serie B va in scena la sfida tra nobili decadute, Palermo e Sampdoria: decisamente meglio i rosanero fino a questo momento, vittoriosi nelle tre gare disputate tra campionato e Coppa Italia.
Pronostici: la scelta del Veggente
• 1X+OVER 1.5 in Palermo-Sampdoria, Serie B, ore 20:30
Vincenti
- CAGLIARI O PAREGGIO (in Cagliari-Lecce, Serie A, ore 18:30)
- UNIVERSITATEA CRAIOVA (in Universitatea Craiova-Universitatea Cluj, Superliga Romania, ore 19:30)
- CATANIA (in Catania-Cosenza, Serie C, ore 20:30)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Erokspor-Kayserispor, Trendyol 1.Lig, ore 16:00
- Malmo-AIK, Allsvenskan, ore 19:00
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Midtjylland-Nordsjaelland, Superligaen, ore 19:00
- Jong FC Utrecht-FC Eindhoven, Eerste Divisie, ore 20:00
Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 5.52 GOLDBET ; 5.75 SPORTBET; 5.52 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• X+UNDER 2.5 in Getafe-Celta Vigo, Liga, ore 19:00
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