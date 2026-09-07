Pronostico Real Madrid-Inter, Chivu sfida maestro Mou: ma è tabù “Bernabeu”

Real Madrid-Inter è una partita della prima giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
Inizia col botto la Champions League dell’Inter campione d’Italia in carica. Per i nerazzurri subito la prova del “Bernabeu” contro un vecchio amico come José Mourinho, eroe indiscusso dell’indimenticabile Triplete 2010 e oggi di nuovo al timone del Real Madrid, club che ha deciso di affidarsi a lui a distanza di 13 anni dall’ultima presenza sulla panchina madrilena. Ma le storie che si intrecciano in questa sfida non finiscono qui: Mou è stato anche uno dei maestri dell’attuale tecnico nerazzurro, Cristian Chivu, tra i suoi pretoriani in quella cavalcata che ormai 16 anni fa riportò la Beneamata sul trono d’Europa e che vinse tutto ciò che c’era da vincere.
Per l’Inter sarà importante fare bene per non disperdere l’entusiasmo delle tre vittorie di fila in campionato che consentono a Chivu di rimanere a punteggio pieno in classifica.
Sabato scorso è arrivato il primo successo in uno scontro diretto, nel segno della ThuLa: Lautaro (doppietta) e il “gemello” Thuram si sono scatenati contro il Napoli, rimontato da 0-2 a 3-2 coi due gol decisivi realizzati negli ultimi 10 minuti. Una vittoria che è l’ennesima dimostrazione di quanto carattere e personalità possieda questa squadra, che ogni anno che passa – a dispetto della carta d’identità di alcuni e senza fare rivoluzioni sul mercato – sembra maturare sempre di più sotto certi aspetti, acquisendo maggiore consapevolezza e non smarrendo quella fame che la caratterizzava anche nelle stagioni precedenti, a prescindere da chi la guidasse.
Mou e un centrocampo da reinventare
Tra gli obiettivi dell’Inter c’è anche quello di fare una buona Champions: la voglia di riscattare l’anonimo percorso dello scorso anno – fuori ai playoff con il Bodo/Glimt – è tanta.
La stessa voglia che ha il Real Madrid di tornare protagonista a livello continentale dopo una stagione da zero titoli, circostanza inaccettabile da queste parti. A Mourinho è stata fatta una campagna acquisti faraonica, tra parametri zero (Bernardo Silva, Konaté) ed esborsi importanti (la stellina Diomande, Cucurella e l’ex Inter Dumfries), con la chiara intenzione di ridurre il gap con il Barcellona e tornare a essere dominanti in Europa.
Mou però sa bene che la pressione su quella panchina è capace di schiacciare chiunque: sono iniziati subito i mugugni dopo il KO di sabato scorso – il primo stagionale – a Siviglia contro il Betis (1-0), match in cui il Real si è divorato numerose occasioni, colpendo legni e sbagliando persino un rigore con Mbappé.
Prima di quella sconfitta, i Blancos ne avevano vinte tre di fila, segnando dieci reti complessive. Normale che Mourinho si aspetti una risposta in Champions, sebbene contro l’Inter dovrà inventarsi qualcosa in mezzo, viste le assenze per squalifica di Arda Guler, Camavinga e Bernardo Silva, tutti squalificati. Chivu ha sicuramente meno grattacapi, anche se sono previsti dei cambi rispetto al match di San Siro con il Napoli. In difesa il nuovo acquisto Stones potrebbe giocare dal 1′ insieme a Pavard, duello sulla corsia destra tra Diouf e Luis Henrique, mentre in attacco Thuram è nettamente in vantaggio su Pio Esposito.
Come vedere Real Madrid-Inter in diretta tv e streaming
Real Madrid-Inter è in programma martedì alle 21:00 allo stadio “Bernabeu” di Madrid, in Spagna. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport (canale 252). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
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Il pronostico
Lo storico recente al “Bernabeu” evoca più di un incubo per i nerazzurri. L’Inter, infatti, non vince in Spagna da 13 trasferte di fila e ha incassato quattro KO negli ultimi quattro incroci diretti con i Blancos in Champions League.
Sotto la guida del rientrante Mourinho, però, la squadra spagnola si presenta incerottata e orfana di pezzi da novanta in mediana, un fattore che potrebbe favorire l’organizzazione tattica di Chivu.
L’Inter ha appena dimostrato nuovamente di avere un cinismo impressionante e una forza mentale capace di ribaltare qualsiasi partita, mentre il Real necessita di riscattare lo scivolone di Liga e conta sul peso offensivo di Mbappé per partire con il piede giusto in coppa. Prevediamo un match aperto, dove l’orgoglio dei padroni di casa incrocerà le armi con un’Inter per nulla disposta a fare la comparsa. Nonostante la percentuale di gare con reti da ambo le parti sia rimasta bassa negli ultimi tre incontri (tutti terminati No Gol), crediamo che il trend possa cambiare. Il segno Gol rappresenta una giocata affidabile sostenuta dalla qualità dei due attacchi e dalle assenze a centrocampo delle Merengues che potrebbero rendere le cose difficili alla difesa, rimasta inviolata una sola volta nei primi quattro match ufficiali.
Le probabili formazioni di Real Madrid-Inter
REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouaméni; Diomande, Bellingham, Vinicius Jr.; Mbappé.
INTER (3-5-2): Josep Martinez; Pavard, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.
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