Pronostico Elche-Real Sociedad: sono già in doppia cifra

Elche-Real Sociedad è una gara della quarta giornata della Liga spagnola: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

La stagione dell’Elche è iniziata male. Un solo punto dopo tre partite – ultimo posto insieme al Valencia per ora – e già nove gol presi in campionato. Ebbene sì, arriveranno in doppia cifra questa sera dopo la sfida alla Real Sociedad.

Non che gli ospiti abbiano fatto chissà che cosa in questo avvio: parliamo di una squadra che di punti ne ha sì messi quattro, ma che ha subito sei gol. Insomma, le difese in entrambi i casi sono ballerine e non aiutano in nessun modo a pensare positivamente. Di certo però c’è da dire una cosa: se andiamo ad analizzare le due rose è evidente che parliamo di qualità differenti e tutte le qualità vanno a favore dei baschi. Una squadra che alla fine farà sempre il solito campionato, o tra quelle che andranno in Europa oppure tra quelle che ci proveranno fino alla fine.

Sono otto tra le altre cose gli scontri diretti che hanno regalato alla Sociedad dei punti contro questa squadra. Otto di fila. L’ultima vittoria dell’Elche è datata addirittura 2015. Undici anni fa. Tantissimi. Ecco perché anche questa sera ci aspettiamo senza dubbio un risultato positivo della truppa che va a giocare in trasferta.

Come vedere Elche-Real Sociedad in diretta tv e streaming

La sfida Elche-Real Sociedad, gara valida per la quarta giornata giornata della Liga spagnola, è in programma lunedì alle 21:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

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Comparazione quote

La vittoria della Real Sociedad è quotata 2.20 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.60 su Goldbet e Lottomatica.

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Il pronostico

Difese ballerine quindi GOL sicuro. E occhio al colpaccio esterno della Real Sociedad che farà nove di fila contro l’Elche. Di risultati positivi, intendiamo.

Le probabili formazioni di Elche-Real Sociedad

ELCHE (5-4-1): Dituro; Sangare, Chust, Redondo, Bigas, Valera; Buonanotte, Villar, Aguado, Houary; Nino.

REAL SOCIEDAD (4-4-2): Remiro; Gomez, Martin, Zubeldia, Aramburu; Barrenetxea, Herrera, Turrientes, Kubo; Oyarzabal, Oskarsson.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-2