Pronostici Championship 8 settembre: si allunga la striscia degli Hammers

Championship, nella cadetteria inglese si ritorna immediatamente in campo. Trasferta ostica per la capolista Swansea, pronta a fare visita al Southampton.

Infrasettimanale ad alta tensione in Championship per la sesta giornata di campionato, con sfide pronte a scuotere la classifica tra voglia di riscatto e sogni d’alta quota.

Partiamo con il match che vede protagonista il West Ham, pronto a far valere il proprio peso sul campo del Bolton. Gli Hammers, dopo un avvio a marce basse con un solo punto nelle prime due uscite, sembrano aver ingranato la quarta infilando due vittorie consecutive arricchite da ben sette gol totali contro Wolverhampton e Derby.

Una dimostrazione di forza netta che si scontra con il momento nerissimo del Bolton, fermo a quota 4 punti, reduce da tre sconfitte di fila (compreso il pesante 4-0 subito a Millwall) e con un attacco anemico da due soli gol nelle ultime quattro gare. La qualità e il momento di forma degli ospiti spingono con decisione verso il 2 fisso.

A Ewood Park va in scena Blackburn-Sheffield United, incrocio delicato tra la sedicesima e la quindicesima della classe, entrambe separate da un punto e a caccia di stabilità.

Le Blades, dopo le prime due gare senza subire reti, hanno incassato gol in tutte le ultime tre giornate fino al pesante 3-1 casalingo con il Norwich. Dal canto suo, il Blackburn ha raccolto solamente un punto nelle ultime tre uscite (cadendo 2-1 a Preston) e finora ha tenuto la porta inviolata in una sola occasione. Con due retroguardie così permeabili e la necessità di muovere la classifica, l’esito Gol è la chiave di lettura ideale.

Le previsioni sulle altre partite

Al St Mary’s di Southampton arriva la capolista Swansea: i gallesi si presentano da primi della classe a sorpresa con ben 11 punti ma reduci dallo 0-0 con il Wrexham. Nonostante il primato ospite, i bookmaker vedono favoriti i Saints, imbattuti in casa e a caccia dei tre punti dopo due pareggi consecutivi per 1-1.

L’atteggiamento prudente dello Swansea in trasferta e la ricerca di equilibrio del Southampton suggeriscono una sfida bloccata in cui la combinazione Multigol 1-2 Casa + Multigol 0-2 Ospite potrebbe dare soddisfazioni.

A Vicarage Road il Watford riceve il Preston North End con la ferma intenzione di scacciare una brutta partenza (una sola vittoria e due KO di fila a secco di gol contro Swansea e West Brom). Gli Hornets si aggrappano al fattore campo – dove sono ancora imbattuti – per frenare un Preston che pur essendosi appena sbloccato battendo 2-1 il Blackburn rimane fragile, rendendo molto interessante la combo 1X+Multigol 1-4. Chiude il quadro Wrexham-Burnley. I padroni di casa vivono un momento d’oro grazie a due risultati utili di fila (3-0 al Millwall e 0-0 con la capolista Swansea), mentre il Burnley attraversa una crisi profonda, ancora senza vittorie e fermo a 2 punti in 5 gare. Spinto dal calore del pubblico, il Wrexham ha tutte le carte in regola per imporsi o quantomeno strappare un punto con gol, indirizzando la scelta sulla combo 1X+Over 1.5.

La nostra multipla

BLACKBURN ROVERS-SHEFFIELD UNITED Gol

SOUTHAMPTON-SWANSEA Multigol 1-2 Casa+Multigol 0-2 Ospite

WATFORD-PRESTON NORTH END 1X+Multigol 1-4

WREXHAM-BURNLEY 1X+Over 1.5

BOLTON-WEST HAM 2

Comparazione quote

La vittoria del West Ham è quotata a 1.52 su Goldbet e Lottomatica e a 1.58 su Sportbet. Il segno “Gol” in Blackburn-Sheffield United è quotato invece a 1.67 su Goldbet e Lottomatica e a 1.70 su Sportbet.

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