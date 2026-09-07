Pronostico Club Brugge-Aston Villa: la prima gioia in Europa?

Club Brugge-Aston Villa è una partita della prima giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 18:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Zero vittorie in questo avvio di stagione per l’Aston Villa. No, Emery non ha fatto benissimo. A differenza del Club Brugge che almeno questo match – anche se ha iniziato prima – lo ha vinto. La Champions inizia per entrambe, comunque, tra molte incognite.

Quello di martedì sera sarà il quarto incrocio tra queste due formazioni: e in due occasioni hanno vinto gli inglesi, mentre per i belgi c’è stata una sola affermazione. In casa però il Brugge in campo europeo perde poco: nelle ultime 22 partite ha perso solamente tre volte (13 vittorie e 6 pareggi). Certo, l’Aston Villa viene dalla vittoria dell’Europa League e da un’annata, la scorsa, nella quale ha vinto 13 delle 15 partite giocate. Un numero incredibile per gli inglesi che sono alla ricerca, come detto, della prima affermazione quest’anno. E faranno di tutto per riuscirci.

Ora, pensare al colpo esterno ci pare complicato. Come ci pare complicato, comunque, che il Brugge possa avere la meglio. In questo caso che cosa resta? Sotto, nel nostro pronostico, vi diciamo come la vediamo questa partita e come potrebbe andare realmente a finire.

Come vedere Club Brugge-Aston Villa in streaming

La sfida Club Brugge-Aston Villa è in programma martedì alle 18:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il pareggio è quotato 3.65 su Goldbet e Lottomatica e a 3.65 su Sportbet. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.55 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Sportbet.

Bonus SportBet: 50€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€ 150€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€ Fino a 2500€ sport e casino Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 7300€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione 7300€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2500€ Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

Intanto, visto che entrambe hanno delle mentalità davvero offensive, pensiamo possa venire sicuramente fuori una gara da GOL. Poi, occhio al pareggio, che per i numeri che vi abbiamo dato prima pare possa essere il risultato più probabile. In ogni caso, la doppia X2 esterna si può utilizzare senza particolari rischi.

Le probabili formazioni di Club Brugge-Aston Villa

CLUB BRUGGE (4-2-3-1): Sommer; Sabbe, Lee, Mechele, Seys; Potts, Vanaken; Forbs, Vetlsesen, Diakhon; Tresoldi.

ASTON VILLA (4-2-3-1): Suzuki; Cash, Lindelof, Torres, Maatsen; Kamara, Joao Gomes; McGinn, Buendia, Hemmings; Jackson.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2