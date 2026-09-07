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Pronostico Club Brugge-Aston Villa: la prima gioia in Europa?

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Club Brugge-Aston Villa è una partita della prima giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 18:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Zero vittorie in questo avvio di stagione per l’Aston Villa. No, Emery non ha fatto benissimo. A differenza del Club Brugge che almeno questo match – anche se ha iniziato prima – lo ha vinto. La Champions inizia per entrambe, comunque, tra molte incognite.

Pronostico Club Brugge-Aston Villa
Pronostico Club Brugge-Aston Villa: la prima gioia in Europa? (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Quello di martedì sera sarà il quarto incrocio tra queste due formazioni: e in due occasioni hanno vinto gli inglesi, mentre per i belgi c’è stata una sola affermazione. In casa però il Brugge in campo europeo perde poco: nelle ultime 22 partite ha perso solamente tre volte (13 vittorie e 6 pareggi). Certo, l’Aston Villa viene dalla vittoria dell’Europa League e da un’annata, la scorsa, nella quale ha vinto 13 delle 15 partite giocate. Un numero incredibile per gli inglesi che sono alla ricerca, come detto, della prima affermazione quest’anno. E faranno di tutto per riuscirci.

Ora, pensare al colpo esterno ci pare complicato. Come ci pare complicato, comunque, che il Brugge possa avere la meglio. In questo caso che cosa resta? Sotto, nel nostro pronostico, vi diciamo come la vediamo questa partita e come potrebbe andare realmente a finire.

Come vedere Club Brugge-Aston Villa in streaming

Come vedere Club Brugge-Aston Villa
Come vedere Club Brugge-Aston Villa in streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida Club Brugge-Aston Villa è in programma martedì alle 18:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Comparazione quote

Il pareggio è quotato 3.65 su GoldbetLottomatica e a 3.65 su Sportbet. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.55 su GoldbetLottomatica e a 1.60 su Sportbet.

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Il pronostico

Intanto, visto che entrambe hanno delle mentalità davvero offensive, pensiamo possa venire sicuramente fuori una gara da GOL. Poi, occhio al pareggio, che per i numeri che vi abbiamo dato prima pare possa essere il risultato più probabile. In ogni caso, la doppia X2 esterna si può utilizzare senza particolari rischi.

Le probabili formazioni di Club Brugge-Aston Villa

CLUB BRUGGE (4-2-3-1): Sommer; Sabbe, Lee, Mechele, Seys; Potts, Vanaken; Forbs, Vetlsesen, Diakhon; Tresoldi.
ASTON VILLA (4-2-3-1): Suzuki; Cash, Lindelof, Torres, Maatsen; Kamara, Joao Gomes; McGinn, Buendia, Hemmings; Jackson.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2
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