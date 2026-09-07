Pronostico Club Brugge-Aston Villa: la prima gioia in Europa?

Club Brugge-Aston Villa è una partita della prima giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 18:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
Zero vittorie in questo avvio di stagione per l’Aston Villa. No, Emery non ha fatto benissimo. A differenza del Club Brugge che almeno questo match – anche se ha iniziato prima – lo ha vinto. La Champions inizia per entrambe, comunque, tra molte incognite.
Quello di martedì sera sarà il quarto incrocio tra queste due formazioni: e in due occasioni hanno vinto gli inglesi, mentre per i belgi c’è stata una sola affermazione. In casa però il Brugge in campo europeo perde poco: nelle ultime 22 partite ha perso solamente tre volte (13 vittorie e 6 pareggi). Certo, l’Aston Villa viene dalla vittoria dell’Europa League e da un’annata, la scorsa, nella quale ha vinto 13 delle 15 partite giocate. Un numero incredibile per gli inglesi che sono alla ricerca, come detto, della prima affermazione quest’anno. E faranno di tutto per riuscirci.
Ora, pensare al colpo esterno ci pare complicato. Come ci pare complicato, comunque, che il Brugge possa avere la meglio. In questo caso che cosa resta? Sotto, nel nostro pronostico, vi diciamo come la vediamo questa partita e come potrebbe andare realmente a finire.
Come vedere Club Brugge-Aston Villa in streaming
La sfida Club Brugge-Aston Villa è in programma martedì alle 18:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
Il pareggio è quotato 3.65 su Goldbet e Lottomatica e a 3.65 su Sportbet. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.55 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Sportbet.
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus
Il pronostico
Intanto, visto che entrambe hanno delle mentalità davvero offensive, pensiamo possa venire sicuramente fuori una gara da GOL. Poi, occhio al pareggio, che per i numeri che vi abbiamo dato prima pare possa essere il risultato più probabile. In ogni caso, la doppia X2 esterna si può utilizzare senza particolari rischi.
Le probabili formazioni di Club Brugge-Aston Villa
CLUB BRUGGE (4-2-3-1): Sommer; Sabbe, Lee, Mechele, Seys; Potts, Vanaken; Forbs, Vetlsesen, Diakhon; Tresoldi.
ASTON VILLA (4-2-3-1): Suzuki; Cash, Lindelof, Torres, Maatsen; Kamara, Joao Gomes; McGinn, Buendia, Hemmings; Jackson.
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- 50% sul deposito fino a 50€
- + Rimborso del 30% delle eventuali perdite fino a 950€
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus