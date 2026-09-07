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Pronostico Borussia Dortmund-Villarreal: nessuna rivincita

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Borussia Dortmund-Villarreal è una partita valida per la prima giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Per il secondo anno di fila Borussia Dortmund e Villarreal si incrociano nella League Phase e lo fanno sempre in Vestfalia, dove lo scorso novembre finì con un roboante 4-0 per i gialloneri, travolgenti nel secondo tempo anche a causa dell’inferiorità numerica degli spagnoli, rimasti in 10 per via dell’espulsione di Foyth a inizio ripresa.

Bellingham
Pronostico Borussia Dortmund-Villarreal: nessuna rivincita (Ansafoto) – Ilveggente.it

La squadra di Niko Kovac in coppa ha l’obbligo di fare meglio rispetto alla passata stagione. Dopo aver chiuso al 17esimo posto della maxi-classifica, il Borussia venne eliminato ai playoff di accesso agli ottavi di finale dall’Atalanta, facendosi rimontare clamorosamente nel match di ritorno.

In Bundesliga intanto Anton e compagni sono ancora a punteggio pieno: 2-0 all’Amburgo al Signal Iduna Park nella prima giornata e successo rocambolesco per 3-2 in casa dell’Hoffenheim, con il Dortmund capace di ribaltare tutto dopo essere finito sotto 2-0 a inizio secondo tempo e prendersi tre punti pesanti. L’unica sconfitta stagionale resta quella in Supercoppa di Germania con il Bayern Monaco, che a metà agosto ha tolto agli storici rivali la possibilità di bagnare il debutto con un trofeo.

Inizio deludente per il Sottomarino Giallo

Anche il Villarreal vuole fare una figura migliore rispetto al disastro dell’ultima League Phase, in cui il Sottomarino Giallo ha ottenuto a malapena un punto in otto partite, chiudendo addirittura al penultimo posto (35esima su 36 squadre).

Pépé esulta con un compagno
Pronostico Borussia Dortmund-Villarreal: nessuna rivincita (Ansafoto) – Ilveggente.it

Ripartiti con un nuovo allenatore, l’ex Rayo Vallecano Inigo Perez, i valenciani sono ancora a secco di vittorie in Liga dopo le prime quattro giornate: ai due pareggi con Racing Santander e Atletico Madrid (in entrambi i casi 2-2), hanno fatto seguito le sconfitte con Alavés (1-0) e Deportivo A Coruna (2-3). Le idee del tecnico non hanno evidentemente attecchito e i numeri difensivi per ora sono davvero preoccupanti (8 gol subiti in 4 partite).

Come vedere Borussia Dortmund-Villarreal in diretta tv e streaming

La sfida tra Borussia Dortmund e Villarreal è in programma martedì alle 21:00 al Signal Iduna Park di Dortmund, in Germania. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 254). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

Dal punto di vista degli spagnoli questo non è certo il miglior momento per fare visita al Signal Iduna Park. Se la squadra di Kovac ha mostrato una grande facilità nell’andare a segno pur concedendo qualcosa dietro, la formazione di Perez si presenta in Germania con una difesa a dir poco colabrodo e la miseria di zero vittorie in campionato.

La storia recente e le statistiche remano tutte a favore dei tedeschi. Il Dortmund ha perso solo due delle ultime 15 gare casalinghe contro club spagnoli e il Villarreal non mantiene la porta inviolata nel tabellone principale di Champions da ben 31 partite consecutive. Con le amnesie mostrate dal Sottomarino Giallo nel primo scorcio di Liga pensare di uscire indenni dal muro giallo appare un’impresa proibitiva. Ci aspettiamo dunque una gara vivace, dove i padroni di casa faranno valere la maggiore qualità ed entusiasmo. La quota per il segno 1 abbinato all’Over 2.5 pare decisamente buona.

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Villarreal

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Gadou, Anton, Reggiani; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson; Karetsas, Beier; Guirassy.
VILLARREAL (4-4-2): Luiz Junior; Freeman, Logan Costa, Renato Veiga, Cardona; Pépé, Comesana, Gueye, Moleiro; Ayoze Perez, Mikautadze.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1
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