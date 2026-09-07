Pronostico AEK Atene-LASK: decima volta nelle ultime 12

AEK Atene-LASK è una partita della prima giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 18:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
Gli ospiti sono al debutto in questa manifestazione. Quindi un poco potrebbero pagare dazio. L’AEK, invece, in partite del genere ci ha sempre sguazzato. E, inoltre, quando gioca in casa, riesce quasi sempre a vincere.
Il dato è assai importante: in nove delle ultime dodici partite che i greci, in manifestazioni UEFA, hanno giocato tra le mura amiche, hanno sempre vinto. E, solamente una delle ultime 22 partite si è conclusa senza reti. Insomma, parliamo di una squadra che il gol lo segna quasi sempre. E alcune volte lo prende anche. Come detto invece per gli austriaci è un debutto in questa manifestazione. Hanno fatto una cosa clamorosa nei preliminare, battendo il Celtic cinque a uno e conquistando una qualificazione che sembra insperata. Ma questa prima potrebbe portare decisamente ad una delusione e lo sappiamo. Parliamo infatti di esperienze diverse e situazioni diverse. Senza dimenticare lo score interno dell’AEK che fa decisamente paura. In poche parole: una partita indirizzata.
Come vedere AEK Atene-LASK in streaming
La sfida AEK Atene-LASK è in programma martedì alle 18:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
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Comparazione quote
La vittoria dell’AEK Atene è quotata 1.77 su Goldbet e Lottomatica e a 1.77 su Sportbet. Il segno “No Gol” è quotato invece a 2.25 su Goldbet e Lottomatica e a 2.30 su Sportbet.
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Il pronostico
Una gara che i padroni di casa dovrebbero riuscire a portare a termine con tre punti per un inizio decisamente importante. I numeri sono impressionati e il fatto che il LASK sia al debutto non aiuta di certo gli ospiti a stare sereni.
Le probabili formazioni di AEK Atene-LASK
AEK ATENE (4-4-2): Strakosha; Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios; Majer, Marin, Vitális, Gaćinović; Varga, Jović.
LASK (3-5-2): Jungwirth; Mbuyamba, Tornich, Andrade; Jørgensen, Ljubičić, Bogarde, Horvath, Bello; Usor, Lang.
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