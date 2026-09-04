Pronostico Nottingham Forest-Tottenham: due squadre alla ricerca della svolta

Nottingham Forest-Tottenham è una partita della terza giornata della Premier League e si gioca sabato alle 16:00: statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il Nottingham Forest affronta il Tottenham nella terza giornata di Premier League e, cosa che aggiunge un po’ di pepe a questa sfida, entrambe le squadre ancora alla ricerca della prima vittoria del campionato. La sfida del City Ground arriva dopo un avvio complicato per entrambe: i padroni di casa hanno raccolto un solo punto nelle prime due giornate, mentre gli Spurs sono ancora fermi a quota zero. Il Forest arriva dal 2-2 di Anfield contro il Liverpool, mentre il Tottenham ha incassato un’altra sconfitta interna, questa volta per 0-2, contro il Newcastle.

Il momento degli ospiti è dunque particolarmente delicato: il Tottenham ha perso entrambe le prime due partite senza segnare neppure un gol, incassando complessivamente cinque reti. Non era mai successo nella storia della Premier League che gli Spurs iniziassero un campionato con due sconfitte e nessun gol all’attivo. Adesso c’è anche il rischio di una terza sconfitta consecutiva, eventualità che il club londinese non ha mai vissuto all’inizio di una stagione di Premier League. Il Nottingham Forest non può però considerarsi al riparo dalle difficoltà. La squadra di casa ha perso entrambe le gare disputate al City Ground in questa stagione, considerando campionato e coppa, e ha vinto soltanto una delle ultime 12 partite casalinghe di Premier League. Il pareggio conquistato ad Anfield ha comunque dato una risposta importante dopo il ko all’esordio e permette di affrontare questa sfida con un minimo di fiducia in più.

C’è poi una statistica che rende particolarmente interessante il confronto: il Forest ha vinto gli ultimi quattro scontri diretti di Premier League contro il Tottenham, e una quinta vittoria consecutiva rappresenterebbe un record per il club contro gli Spurs nella competizione. Si tratta quindi di una serie che gli ospiti hanno l’occasione di interrompere proprio nel momento in cui hanno maggiore bisogno di una reazione.

Come vedere Nottingham Forest-Tottenham in diretta tv e streaming

La sfida tra Nottingham Forest e Tottenham è in programma sabato alle 16:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Il Nottingham Forest parte con qualche elemento favorevole in più, soprattutto grazie al fattore campo e al bilancio degli ultimi confronti diretti. Il pareggio di Anfield ha inoltre mostrato una squadra capace di reagire in trasferta, mentre il Tottenham arriva al City Ground dopo due sconfitte consecutive e senza ancora aver trovato la via del gol in campionato.

Gli Spurs hanno però mostrato qualche segnale di crescita nell’ultima partita nonostante il risultato negativo e difficilmente possono permettersi un’altra prestazione completamente priva di punti. Per questo motivo la soluzione più interessante è il pareggio, con entrambe le squadre che potrebbero riuscire finalmente a sbloccarsi in zona gol.

Le formazioni di Nottingham Forest-Tottenham

NOTTINGHAM FOREST (3-4-2-1): Sels; Milenkovic, Cunha, Murillo; Munoz, Schlager, McAtee, Williams; Gibbs-White, Ndoye; Igor Jesus.

TOTTENHAM (4-3-3): Kinsky; Gray, Van Hecke, van de Ven, Udogie; Tonali, Bentancur, Kudus; Pedro Porro, Marmoush, Tel.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1