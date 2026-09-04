Pronostico Manchester City-Coventry: il numero che può ingannare

Manchester City-Coventry è una partita della terza giornata della Premier League e si gioca sabato alle 16:00: statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
Il Manchester City ha iniziato il nuovo campionato nel modo migliore possibile e adesso, com’è giusto che sia, vuole proseguire la propria marcia anche contro il Coventry. Forte dei successi ottenuti in avvio di campionato, la squadra di Enzo Maresca va alla ricerca della terza vittoria consecutiva, con l’Etihad Stadium che rappresenta un altro elemento favorevole alla formazione di casa. Il nuovo corso ha già prodotto indicazioni interessanti: il successo per 2-1 contro il Bournemouth era arrivato soltanto nel finale, mentre nella seconda giornata è arrivato un convincente 4-1 sul campo del Crystal Palace. Ma c’è di più: il Manchester City ha già mostrato i denti in termini di possesso palla, tanto da guidare la Premier League per passaggi riusciti e precisione nella circolazione.
Il Coventry arriva invece a questo appuntamento con una situazione decisamente più complicata, considerando che la squadra di Frank Lampard ha perso entrambe le prime partite di Premier League, senza riuscire nemmeno a segnare un gol. Dopo lo 0-3 contro l’Arsenal all’esordio, è arrivato anche il ko interno per 0-1 contro l’Hull City, due risultati che hanno lasciato i neopromossi ancora fermi a zero punti. Il dato più significativo riguarda proprio il rendimento contro le squadre neopromosse: il Manchester City non perde contro una formazione appena salita in Premier League da 30 partite consecutive. Il bilancio in questa striscia è di 27 vittorie e tre pareggi, con l’ultimo ko risalente all’aprile 2021 contro il Leeds. Anche Erling Haaland ha numeri particolarmente interessanti contro questo tipo di avversarie, avendo realizzato 19 gol nelle sue 20 presenze contro squadre neopromosse.
Il Coventry può invece aggrapparsi a un precedente molto più lontano nel tempo. Le due squadre non si affrontano dal marzo 2002, quando il Manchester City si impose per 4-2 a Maine Road, mentre gli ultimi otto confronti disputati in massima serie hanno visto il Coventry imbattuto, con quattro vittorie e quattro pareggi. Si tratta però di una statistica costruita su incontri ormai appartenenti a un’altra epoca calcistica.
Come vedere Manchester City-Coventry in diretta tv e streaming
La sfida tra Manchester City e Coventry, valida per la terza giornata di Premier League, è in programma sabato alle 16. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
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Il pronostico
Il Manchester City parte con un vantaggio evidente sotto praticamente ogni punto di vista: due vittorie nelle prime due giornate, 6 gol segnati nelle ultime due partite di Premier League, un rendimento interno molto solido e una striscia di 30 gare senza sconfitte contro squadre neopromosse. Il Coventry, al contrario, non ha ancora trovato il gol in campionato e affronta una delle squadre più attrezzate della Premier League proprio nel momento in cui avrebbe bisogno di maggiore fiducia.
Il precedente degli otto confronti senza sconfitte può rappresentare una curiosità interessante, ma è troppo datato per spostare davvero l’ago della bilancia. La superiorità tecnica, il fattore campo e l’ottimo avvio fanno pensare a una vittoria del Manchester City, con Haaland e compagni che hanno tutte le carte in regola per imporsi anche con più di un gol di scarto.
Le formazioni di Manchester City-Coventry
MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Khusanov, Dias, Guehi, Gvardiol; Anderson, Bouaddi; Foden, Cherki, Semenyo; Haaland
COVENTRY CITY (4-3-3): Rushworth; Van Ewijk, Thomas, Pinnock, Amenda, Dasilva; Yirenkyi, Grimes, Rudoni; Mason-Clark, Awoniyi
POSSIBILE RISULTATO: 4-1
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