Pronostico Athletic Bilbao-Atletico Madrid: il collaudo fa la differenza

Athletic Bilbao-Atletico Madrid è una gara della quarta giornata della Liga spagnola: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Due vittorie e un pareggio in questo avvio di stagione per l’Atletico Madrid. Un avvio sicuramente positivo per la truppa di Simeone che spera di rimanere in alto per molto tempo. Cercando, soprattutto, di potersi giocare le carte fino alla fine. La questione Alvarez è chiusa, quella che è stata la spina dolente di tutta l’estate. Un giocatore che è rimasto anche se è stato criticato aspramente dai tifosi e che sicuramente tornerà utile nel corso della stagione.

Tre punti invece per il Bilbao. Il cambio di allenatore per il momento non è stato digerito dalla squadra anche se dopo molti anni serve del tempo. Terzic ha bisogno di lavoro per far vedere i propri meccanismi, cosa questa che invece non serve proprio a Simeone dall’altro lato. Ed è proprio questo fattore, alla fine, che potrebbe fare la differenza. Parliamo infatti di una squadra, quella ospite, assai collaudata, che ha sì cambiato qualcosa, ma che nei reparti più importanti è rimasta quasi identica. Alla fine, in casa Colchoneros, è arrivato pure David dalla Juventus. Un attaccante che qualcosa potrà dare.

Evidente che ci sia una squadra favorita e sappiamo tutti quale possa essere. Gli ospiti sono comunque in forma – dopo un precampionato un po’ così – e hanno voglia di continuare a vincere. E ci sono ottime possibilità che questo possa avvenire.

Come vedere Athletic Bilbao-Atletico Madrid in diretta tv e streaming

La sfida Athletic Bilbao-Atletico Madrid, gara valida per la quarta giornata giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 16:15. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

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Comparazione quote

La vittoria dell’Atletico Madrid è quotata 2.30 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.65 su Goldbet e Lottomatica.

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Il pronostico

Ci sta la vittoria esterna dell’Atletico Madrid dentro un match da almeno tre reti complessive. Magari anche con qualche difficoltà, quello del Bilbao è un campo assai particolare, ma alla fine gli uomini di Simeone dovrebbero riuscire a portare a casa l’intero malloppo.

Le probabili formazioni di Athletic Bilbao-Atletico Madrid

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Simon; Areso, Paredes, Laporte, Berchiche; Ruiz de Galarreta, Gerenabarrena; Navarro, Sancet, Berenguer; I Williams.

ATLETICO MADRID (4-2-3-1): Oblak; Llorente, Hancko, Pubill, Grimaldo; Barrios, Hjulmand; Simeone, Kang-in, Lookman; Baena.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-3