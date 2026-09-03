Pronostico Betis-Real Madrid: Mourinho inizia a ingranare

Betis-Real Madrid è una gara della quarta giornata della Liga spagnola: probabili formazioni, pronostico e dove vederla
Solamente alla prima giornata il nuovo Real Madrid di Mourinho ha avuto difficoltà a vincere. Lo ha fatto all’ultimo minuto grazie a Espì, uno degli ultimi arrivati in casa madrilena. Una campagna acquisti sontuosa per lo Special One, che adesso è a punteggio pieno e non vuole mollare.
Contro un Betis che ha sì sei punti ma che pare essere in difficoltà – soprattutto economica – l’obiettivo dei Blancos è senza dubbio quello di continuare a rimanere in vetta. Aggiustata la fase difensiva (almeno questa è stata la sensazione dopo l’ultima partita), la truppa di Mou ha davanti dei giocatori che conosciamo tutti e che sappiamo benissimo come, in qualsiasi momento, siano in grado di fare la differenza. Non ci stupiremmo possa arrivare un’altra vittoria, anche perché c’è entusiasmo dentro una squadra che da un paio di anni a questa parte non riesce a rendere come dovrebbe.
La scelta di Mou per il momento sta pagando anche se di partite difficili non è che ne siano arrivate. Questo in Andalusia è il primo banco di prova contro una formazione che da diversi anni lotta tra Champions ed Europa League e che soprattutto in casa è assai pericolosa.
Come vedere Betis-Real Madrid in diretta tv e streaming
La sfida Betis-Real Madrid, gara valida per la quarta giornata giornata della Liga spagnola, è in programma venerdì alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
La vittoria del Real Madrid è quotata 1.37 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.50 su Goldbet e Lottomatica.
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus
Il pronostico
La quarta vittoria in campionato del Real Madrid è dietro l’angolo. Una partita che non dovrebbe avere chissà quale storia. Gara, tra le altre cose, anche da almeno tre reti complessive.
Le probabili formazioni di Betis-Real Madrid
BETIS (4-2-3-1): Valles; Bellerin, Bartra, Natan, Garcia; Bernal, Roca; Antony, Fornals, Riquelme; Hernandez.
REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella; Silva, Valverde; Guler, Bellingham, Vinicius; Mbappé.
POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-3
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- 50% sul deposito fino a 50€
- + Rimborso del 30% delle eventuali perdite fino a 950€
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus