Sweeny-Musetti, c’è una sorpresa dall’altra parte della rete

Secondo turno degli US Open, in campo Sweeny e Musetti: tutto quello che c’è da sapere sulla sfida in programma oggi a Flushing Meadows.

I cammini newyorkesi di Lorenzo Musetti e di Dane Sweeny non potrebbero essere più diversi di così. L’azzurro è un giocatore esperto, con un ruolo ormai ben consolidato in top ten, mentre l’australiano, dal canto suo, sta vivendo una settimana speciale, considerando che è al suo debutto nel main draw di Flushing Meadows e che ha appena ottenuto la sua prima vittoria in assoluto in un torneo del Grande Slam. E poco importa che abbia conquistato il passaggio del turno approfittando del ritiro di Corentin Moutet, perché questo resta pur sempre un risultato estremamente significativo per il 25enne, arrivato nella Grande Mela grazie a una wild card per poi ritrovarsi immediatamente sotto i riflettori.

Musetti ha invece superato un avversario che arrivava dalla semifinale di Wimbledon e dalla finale di Winston-Salem, eppure è riuscito a chiudere la partita senza concedere ad Arthur Fery la possibilità di trascinarlo al quinto set. Quello contro Sweeny sarà dunque per l’azzurro il secondo appuntamento nel torneo, che affronterà mosso dal chiaro obiettivo di andare avanti e di sfruttare un accoppiamento che, quanto meno sulla carta, è favorevole.

Un altro elemento da considerare è che non ci sono precedenti tra Sweeny e Musetti. Quello in programma quest’oggi sarà quindi il primo confronto diretto tra i due, con l’australiano chiamato a misurarsi per la prima volta con un giocatore del calibro dell’azzurro in un palcoscenico di altissimo livello.

Sweeny-Musetti: il pronostico

Il favorito, come facilmente intuibile, è Musetti, e la differenza di classifica ed esperienza rende abbastanza chiara la scelta. Sweeny ha già dimostrato di meritare la wild card ricevuta, ma potrebbe non essere in grado di aggirare un ostacolo così tanto impegnativo. L’azzurro ha iniziato bene il torneo e, dopo aver superato Fery, sembra avere tutte le carte in regola per proseguire la propria avventura a New York; Sweeny proverà a giocarsi le proprie possibilità, ma Musetti resta comunque la scelta più convincente per il passaggio al terzo turno.

Musetti in Sweeny-Musetti