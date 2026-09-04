I pronostici di venerdì 4 settembre: Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue 1

I pronostici di venerdì 4 settembre, si giocano anticipi in tutti i cinque principali campionati europei. Il Como di Fabregas prepara un altro colpaccio dopo Napoli.
A Marassi si apre la terza giornata di Serie A con l’ambiziosissimo Como di Cesc Fabregas che, a pochi giorni dallo storico debutto in Champions League, fa visita al Genoa di Daniele De Rossi, fermo a quota zero punti in classifica dopo due turni di campionato.
I lariani, reduci dal prestigioso successo dello stadio “Maradona” contro una diretta concorrente come il Napoli, sognano un secondo colpaccio di fila su un altro campo notoriamente difficile come il “Ferraris” ma dovranno fare i conti con la voglia di riscatto di una una squadra che nei match con Napoli e Lazio ha avuto il solo demerito di aver creato troppo poco. Il Como ha le carte in regola per vincere pure a Genova ma non mancano le incognite, considerando che c’è una gara di coppa all’orizzonte e che Fabregas giocoforza dovrà ruotare qualche giocatore.
Anticipi anche in Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue 1. Il Liverpool dopo due pareggi pirotecnici consecutivi non può sbagliare a Ipswich contro una neopromossa, sebbene la difesa non stia dando garanzie.
Il Real Madrid di José Mourinho ha stravinto le ultime due (8 gol complessivi a Real Sociedad e Malaga) e cercherà di rimanere a punteggio pieno: lo Special One però stavolta affronta in trasferta una squadra che quest’anno giocherà la Champions League, il Betis, e portare via i tre punti potrebbe non essere così scontato. Stesso discorso per il PSG campione d’Europa in carica, partito a rilento con due sorprendenti pareggi: difficile che i parigini rinviino nuovamente l’appuntamento con la vittoria al Parco dei Principi contro il Monaco, in un incontro in cui anche gli ospiti dovrebbero comunque andare a segno.
Pronostici: la scelta del Veggente
• X2+GOL in Betis-Real Madrid, Liga, ore 21:00
Vincenti
- GALATASARAY (in Istanbul Basaksehir-Galatasaray, Super Lig, ore 19:00)
- LIONE (in Lione-Auxerre, Ligue 1, ore 19:00)
- COMO O PAREGGIO (in Genoa-Como, Serie A, ore 20:45)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Sparta Rotterdam-PEC Zwolle, Eredivisie, ore 20:00
- Al Shabab-Al Hilal, Saudi Pro League, ore 20:00
- Ipswich Town-Liverpool, Premier League, ore 21:00
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Emmen-Volendam, Eerste Divisie, ore 20:00
- Stoccarda-Colonia, Bundesliga, ore 20:30
- PSG-Monaco, Ligue 1, ore 21:05
Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 8.42 GOLDBET ; 9.34 SPORTBET; 8.42 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• 2+OVER 1.5 in New York City-Nashville, MLS, ore 01:30
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