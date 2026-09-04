Pronostico Fulham-Crystal Palace: due squadre bloccate alla ricerca della svolta

Fulham-Crystal Palace è una partita valida per la terza giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il Fulham e il Crystal Palace hanno qualcosa in comune: entrambe si apprestano ad affrontare la terza giornata di Premier League nella stessa condizione, ossia ancora a quota zero punti dopo le prime due giornate. Il Fulham è stato battuto 3-2 dal Chelsea all’esordio e successivamente 1-0 dal Sunderland, mentre il Crystal Palace ha perso 1-0 contro il Sunderland e poi 4-1 sul campo del Manchester City.

Le due squadre stanno dunque attraversando un momento simile, ma c’è una statistica che rende il confronto particolarmente interessante: il Crystal Palace è imbattuto da sette trasferte consecutive contro il Fulham, con quattro vittorie e tre pareggi. Una serie che assume ancora più peso considerando che gli Eagles, invece, non hanno perso nessuno degli ultimi dieci confronti complessivi contro i Cottagers.

Come vedere Fulham-Crystal Palace in diretta tv e streaming

La sfida tra Fulham e Crystal Palace è in programma sabato alle 16. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Il Fulham potrebbe teoricamente avere dalla sua il vantaggio del campo, ma i risultati delle prime due giornate non hanno fornito particolari garanzie, ragion per cui la sfida, in realtà, è apertissima. La squadra di casa ha perso entrambe le partite disputate finora e ha incassato quattro gol, riuscendo a segnare soltanto due reti; anche il Crystal Palace è ancora a quota zero, è vero, ma la lunga imbattibilità nelle trasferte contro i Cottagers rappresenta un elemento da tenere in considerazione.

Il bilancio degli ultimi confronti diretti è ancora più netto: il Palace non ha perso nessuna delle ultime dieci sfide contro il Fulham e ha evitato la sconfitta in tutte le ultime sette gare disputate a Craven Cottage. Considerando questi numeri e un avvio di stagione complicato per entrambe, il Crystal Palace può riuscire a strappare almeno un punto.

Le formazioni di Fulham-Crystal Palace

FULHAM (4-2-3-1): Leno; Castagne, Andersen, Bassey, Robinson; Berge, Charles; Iwobi, King, Palacios; Garcia.

CRYSTAL PALACE (3-4-3): Henderson; Canvot, Richards, Tomiyasu; Khalaili, Kamada, Wharton, Mitchell; Larsen, Nketiah, Pino.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1