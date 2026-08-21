Pronostici Premier League 22 agosto: Carrick lancia i nuovi e Spurs incerottati

Premier League, si continua con la prima giornata: le cinque gare in programma sabato regalano innumerevoli spunti. Le neopromosse Hull e Ipswich vogliono ben figurare.

La prima giornata della Premier League 2026-27, iniziata con l’anticipo del venerdì tra Arsenal e Coventry, entra nel vivo sul prato del MKM Stadium, dove il neopromosso Hull City riceve il Manchester United giunto terzo nell’ultima annata.

La compagine guidata da Sergej Jakirovic riassapora l’aria della massima serie dopo nove stagioni d’assenza e una rivoluzione estiva condotta a suon di acquisti (ben 11 volti nuovi, guidati dal senegalese Mendy), ma si presenta ai nastri di partenza incerottata a causa dei forfait di pedine chiave come Matazo, Gyabi e Butland. Michael Carrick, tecnico dei Red Devils, vanta un potenziale di gran lunga superiore, rinvigorito dagli innesti di Tielemans e Andrey Santos, anche se le assenze difensive (de Ligt e Ugarte out) e una tenuta da oliare lasciano aperta qualche incognita. Tra precedenti favorevoli (un solo KO nelle ultime 18 sfide) e l’esigenza di partire forte, puntiamo sulla combinazione Multigol 0-1 Casa+1-3 Ospite.

Poco più tardi, all’Hill Dickinson Stadium va in scena un incrocio ad alta tensione tra l’Everton e il Crystal Palace, fresco della vittoria in Conference League ma reduce dal cambio di guida tecnica, con l’ex Lens Pierre Sage approdato a Londra per raccogliere il testimone di Oliver Glasner e costretto a fare i conti con la perdita del pilastro Lacroix in difesa. I Toffees di David Moyes puntano a sfruttare il fattore campo ed la tradizione positiva negli scontri diretti (un solo scivolone nelle ultime 23 incroci con le Eagles), ma la tendenza al pareggio di entrambe suggerisce la giocata prudente 1X+Under 3.5.

Le previsioni sulle altre partite

A Portman Road va invece in scena una sfida tra due realtà in ascesa: il neopromosso Ipswich Town di Gary O’Neil, stravolto da un mercato da oltre 100 milioni d’investimenti (arrivati Enciso, Diop e Lucic), ospita il Sunderland, la grande rivelazione della scorsa stagione.

I Black Cats di Regis Le Bris, settimi un anno fa da neopromossi e pronti all’avventura europea (Europa League), hanno optato per la continuità mantenendo i propri gioielli e puntando sull’esperienza. Considerata la tendenza ai pareggi di entrambe e la necessità di togliersi la ruggine estiva di dosso, la combinazione ideale per questo incrocio è il segno X2.

Atmosfera incandescente anche al City Ground per Nottingham Forest-Leeds. Oliver Glasner fa il suo esordio sulla panchina dei Tricky Trees potendo contare sul nuovo baluardo Diomande, mentre i Whites di Daniel Farke arrivano da un pre-campionato brillante condito dai colpi di mercato Trafford e Muharemovic. La tradizione casalinga del Forest (quattro successi interni consecutivi contro il Leeds) spinge in ogni caso verso l’esito 1X+Over 1.5.

Chiusura d’autore col derby londinese tra Brentford e Tottenham. Le Bees di Keith Andrews si presentano galvanizzate dal roboante 7-0 estivo all’Eintracht Francoforte e rinforzate dagli arrivi di Sangaré e Wilson, mentre gli Spurs di Roberto De Zerbi arrivano all’esordio dopo un mercato faraonico (Tonali e Mateus Fernandes pagati a peso d’oro) ma falciati dalle assenze (out Porro, Udogie, van de Ven, Simons, Kudus e Kulusevski). La verve offensiva di entrambe ed in particolare le praterie concesse dai rispettivi moduli rendono d’obbligo la scelta del segno Gol.

La nostra multipla

HULL CITY-MANCHESTER UNITED Multigol 0-1 Casa+1-3 Ospite

EVERTON-CRYSTAL PALACE 1X+Under 3.5

IPSWICH TOWN-SUNDERLAND X2

NOTTINGHAM FOREST-LEEDS 1X+Over 1.5

BRENTFORD-TOTTENHAM Gol

Comparazione quote

Il segno X2 in Ipswich Town-Sunderland è quotato a 1.45 su Goldbet, Lottomatica e Sportbet. Il segno Gol in Brentford-Tottenham è quotato invece a 1.53 su Goldbet e Lottomatica e a 1.55 su Sportbet.

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