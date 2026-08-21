I pronostici di venerdì 21 agosto: Premier League, Liga, Ligue 1 e Serie B

I pronostici di venerdì 21 agosto, ripartono Premier League e Ligue 1: in Inghilterra i campioni in carica dell’Arsenal mettono nel mirino i primi tre punti.
Il weekend si accende con un venerdì spettacolare in cui scattano ufficialmente due dei massimi campionati europei. In Inghilterra i campioni in carica dell’Arsenal inaugurano la Premier League ospitando il neopromosso Coventry di Frank Lampard dopo la passeggiata in Community Shield (3-0 al Manchester City) e mettendo nel mirino i primi tre punti, mentre in Francia la Ligue 1 apre i battenti all’Orange Velodrome con l’incrocio ad alta tensione tra il nuovo Marsiglia di Bruno Genesio e lo Strasburgo (esito Gol raccomandato).
In Spagna va in scena l’anticipo della seconda giornata della Liga tra Betis e Real Sociedad – già uno scontro diretto per l’Europa – in Italia invece il calcio riparte con l’esordio della Serie B e il match d’apertura tra il neopromosso e ambizioso Vicenza e il Catanzaro (sfidante da promozione fino all’anno scorso, coperto dalla 1X). A completare un palinsesto ricco ci sono le sfide di Saudi Pro League, l’anticipo di Super Lig (tocca ai campioni in carica del Galatasaray) e la DFB-Pokal in Germania, con lo Stoccarda atteso dal debutto sul campo dell’Hansa Rostock.
Pronostici: la scelta del Veggente
• 1+MULTIGOL 1-4 in Arsenal-Coventry, Premier League, ore 21:00
Vincenti
- AL-QADSIAH (in Al Qadsiah-Al Ittihad, Saudi Pro League, ore 20:00)
- VICENZA O PAREGGIO (in Vicenza-Catanzaro, Serie B, ore 20:30)
- GALATASARAY (in Erzurumspor-Galatasaray, Super Lig, ore 20:30)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Sirius-Hacken, Allsvenskan, ore 19:00
- Emmen-Jong AZ, Eerste Divisie, ore 20:00
- Hansa-Rostock-Stoccarda, DFB Pokal, ore 20:45
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Paksi-Ujpest, NB I, ore 17:30
- Waldhof Mannheim-Kaiserslautern, DFB Pokal, ore 18:00
- Marsiglia-Strasburgo, Ligue 1, ore 20:45
Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 7.99 GOLDBET ; 8.75 SPORTBET; 7.99 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• 1+GOL in Betis-Real Sociedad, Liga, ore 21:00
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